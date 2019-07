Andy Murray (32) heeft nog geen idee wat hij kan verwachten van zijn samenwerking met Serena Williams (37) in het gemengd dubbelspel van Wimbledon. De Schot en de Amerikaanse spelen vrijdagavond hun eerste partij op het Grand Slam-toernooi.

"Of ik nog leuke verhalen over Serena heb? Goede vraag, want we kennen elkaar eigenlijk niet zo goed", bekende Murray donderdagavond op zijn persconferentie na zijn gewonnen dubbelpartij met de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

"Ik heb de laatste jaren niet veel tijd met haar doorgebracht, al heb ik haar natuurlijk veel zien spelen. Serena heeft in weet ik veel hoeveel Grand Slam-finales gestaan en speelt al heel lang op de top van haar kunnen. Ze is natuurlijk een geweldige tennisster."

Er waren al langer geruchten dat Murray en 23-voudig Grand Slam-winnaar Williams een duo zouden vormen op Wimbledon, iets wat het team van de Schot deze week ook bevestigde. Voor Murray wordt het zijn tweede dubbeltoernooi op Wimbledon, want hij vormt met Herbert al een duo bij de mannen.

Andy Murray doet ook bij de mannen mee in het dubbelspel. (Foto: Pro Shots)

Murray was nooit bezig met gemengd dubbelspel

De drievoudig Grand Slam-winnaar in het enkelspel maakte donderdag zijn rentree op Wimbledon, waar hij met Herbert in vier sets won van Marius Copil en Ugo Umbert. Vorig jaar moest Murray zich door zijn slepende heupblessure afmelden voor het belangrijkste grastoernooi.

De Schot, die begin dit jaar een zware operatie aan het gewricht onderging en in juni zijn rentree op het grastoernooi van Queen's maakte, had nooit gedacht dat hij ooit gemengd dubbel zou spelen.

"In mijn hoofd was ik daar de afgelopen jaren echt nooit mee bezig", erkende hij. "Het was niet iets wat ik mezelf zag doen, maar dat is dus niet zo gebleken. Hopelijk kan ik jullie over zo'n tien dagen een mooi verhaal vertellen over dit avontuur."

Murray en Williams beginnen het gemengd dubbeltoernooi vrijdagavond met een wedstrijd tegen de Duitser Andrea Mies en de Chinese Alexa Guarachi. Bij winst wacht in de tweede ronde een krachtmeting met de Amerikaanse Raquel Atawo en de Fransman Fabrice Martin.