Nick Kyrgios was donderdagavond medeverantwoordelijk voor een van de spectaculairste wedstrijden tot dusver op Wimbledon. Het Australische 'enfant terrible' beseft na zijn nederlaag tegen Rafael Nadal wel dat hij veel aan zijn houding moet veranderen om serieus mee te doen om de prijzen op Grand Slams.

De 33-jarige Nadal had op het Centre Court veel moeite met Kyrgios, die zich pas na vier sets en ruim drie uur spelen gewonnen gaf: 6-3, 3-6, 7-6 (5) en 7-6 (3). De Spanjaard benadrukte na de bij vlagen verhitte wedstrijd nog maar eens dat Kyrgios in staat moet zijn om Grand Slams te winnen, al ziet de Australische belofte dat zelf niet zo snel gebeuren.

"Ik ben een goede tennisser, maar niet heel professioneel. Ik train niet elke dag, heb geen coach en sta niet elke dag op de baan. Er zijn dus een hoop dingen die ik moet veranderen om te doen wat Rafael Nadal, Novak Djokovic en Roger Federer al hebben bereikt", zei de 24-jarige Kyrgios op zijn persconferentie in Londen.

"Het hangt er puur van af hoe graag ik het wil. Ik doe er nu te weinig voor, maar toch ben ik staat om bijna een van de beste tennissers ter wereld te verslaan. Natuurlijk zijn er dingen die ik beter kan doen, maar ik vind het fijn zoals ik de sport nu benader. Het is ook maar tennis. Is dat echt belangrijk? Voor mij niet."

De kraker tussen Nadal en Kyrgios was voor aanvang al beladen, want de twee lagen eerder dit jaar nog met elkaar in de clinch. Nadal verweet Kyrgios respectloos gedrag na hun veelbesproken wedstrijd op het hardcourttoernooi van het Mexicaanse Acapulco en Kyrgios noemde Nadal onder meer "zijn tegenpool met een kort lontje".

Nick Kyrgios toonde zich bij vlagen verbolgen. (Foto: Pro Shots)

Kyrgios wil Nadal geen excuses aanbieden

Ook in hun tweederondepartij op Wimbledon ging het er soms verhit aan toe. Kyrgios sloeg in de derde set bij een stand van 4-4 de bal - bewust - snoeihard op het lichaam van de bij het net staande Nadal. De geschrokken tweevoudig Wimbledon-winnaar bleef zijn opponent boos aanstaren en leek een verontschuldiging te verwachten, maar die bleef uit.

"Waarom zou ik mijn excuses moeten aanbieden?", vroeg Kyrgios zich na afloop hardop af. "Ik heb hem niet eens geraakt, de bal kwam op zijn racket en ik won het punt. Die gast heeft al weet ik veel hoe veel Grand Slams gewonnen en bovendien veel geld op de bankrekening staan. Dan kan hij het ook wel aan als er een bal op zijn lichaam wordt geslagen."

Niet alleen dat controversiële punt was na afloop onderwerp van gesprek, het ging ook weer over de opslag van Kyrgios. De Australiër verrast zijn tegenstanders vaker met een onderhandse service en paste die tactiek ook twee keer tegen Nadal toe, wat hem bij een deel van het publiek niet populair maakte.

"Ik dacht: ik word in de media altijd kapotgemaakt voor onderhandse services, ik ga eens een normale service doen", grapte hij. "Nee, ik vond twee onderhandse services wel genoeg en had geen behoefte om het vaker te doen. Of krijg ik nu kritiek omdat ik het vaker had moeten doen? Ik weet echt niet wat jullie willen."

Nick Kyrgios lag tijdens de partij in de clinch met de umpire. (Foto: Pro Shots)

Nadal tegen Tsonga in derde ronde

Door zijn nederlaag tegen Nadal blijft het beste resultaat van Kyrgios op Wimbledon nog altijd zijn achtstefinaleplaats in 2014. Vorig jaar werd de nummer 43 van de wereld, die in zijn loopbaan nog maar vijf ATP-titels veroverde, al in de derde ronde uitgeschakeld.

Achttienvoudig Grand Slam-winnaar Nadal neemt het voor een plek in de achtste finales op tegen Jo-Wilfried Tsonga, de nummer 72 van de wereld. De Fransman reikte in 2011 en 2012 de finale van Wimbledon.

Het derde Grand Slam-toernooi van het jaar werd vorig jaar gewonnen door Novak Djokovic. Roger Federer, die donderdag ook de derde ronde bereikte, is met acht overwinningen in Londen recordhouder.