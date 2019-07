Kiki Bertens was even in de veronderstelling dat Wimbledon voor haar al voorbij was toen Taylor Townsend in de tweede set een matchpoint kreeg. De Westlandse overleefde het matchpoint echter en won uiteindelijk in drie sets.

"Om eerlijk te zijn dacht ik dat het klaar was. Maar soms ben ik de gelukkige", erkende Bertens na afloop van haar partij in de tweede ronde. In de tweede set werkte ze bij een 5-6-achterstand een matchpoint weg.

"Vandaag had ik gewoon een beetje geluk, want als zij dat balletje net over het net legt, is het gewoon klaar", gaf ze toe. "Het was echt een goede service. Misschien hebben jullie het al gezien, maar ik was al onderweg naar het net."

De 27-jarige Bertens repareerde in de tiebreak een mini-break achterstand en sloeg op haar derde setpunt toe. In het derde bedrijf nam ze een 3-0-voorsprong en die marge gaf ze niet meer uit handen.

"Het was een geweldig gevecht en zij speelde erg goed. Ik ben blijven vechten en geloven dat ik het kon doen", aldus de nummer vier van de wereld.

"Vandaag was mijn dag en ik ben erg blij dat ik nog in het toernooi zit. Alles wat ik hier nog meemaak, is een bonus, maar ik ga er wel alles aan doen om door te pakken."

Kiki Bertens na haar zwaarbevochten zege op Taylor Townsend. (Foto: Pro Shots)

'Heb ergens gevoel dat ik hier iets minder kan'

Bertens voelt duidelijk dat ze een stuk minder druk op Wimbledon dan op Roland Garros. Vorig jaar bereikte ze wel de kwartfinales op het Londense gras. Daarin moest ze haar meerdere erkennen in de Duitse Julia Görges.

"Misschien heb ik toch ergens het gevoel dat ik hier iets minder kan. Maar ik heb er in de voorbereiding alles aan gedaan en dat geeft rust. Ik voel me goed, ga keihard mijn best doen en lukt het niet, dan ga ik lekker op vakantie."

In haar volgende partij neemt Bertens het zaterdag op tegen Barbora Strýcová uit Tsjechië. De Nederlandse speelde eenmaal eerder tegen de mondiale nummer 54, die in 2016 bij het WTA-toernooi van Auckland in twee sets won.