Angelique Kerber is donderdag al in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Duitse liet zich verrassen door de Amerikaanse Lauren Davis. Serena Williams bereikte met de nodige moeite de derde ronde.

De 31-jarige Kerber ging in drie sets onderuit tegen de zes jaar jongere Lauren Davis: 6-2, 2-6 en 1-6. De partij op het Londense gras nam bijna twee uur in beslag.

Nadat Kerber de eerste set naar zich toe had getrokken, repareerde ze in het tweede bedrijf een vroege break achterstand. In het restant van de wedstrijd won de nummer vijf van de wereld nog slechts twee games.

Kerber schreef Wimbledon vorig jaar voor het eerst op haar naam en heeft in totaal drie Grand Slam-titels op haar palmares staan. In 2016 won ze zowel de Australian Open als de US Open.

Serena Williams heeft de nodige moeite met de talentvolle Kaja Juvan. (Foto: Pro Shots)

Serena Williams knokt zich verder

Williams had het behoorlijk lastig met Kaja Juvan uit Slovenië, maar de voormalig nummer een van de wereld won uiteindelijk wel in drie sets: 2-6, 6-2 en 6-4.

Na een zwakke start herstelde de 37-jarige Williams zich in het tweede bedrijf. De achttienjarige Juvan, de nummer 133 van de wereld, kwam in de beslissende set nog terug van 2-5 tot 4-5, maar ze kon een tweede break achterstand niet meer wegwerken.

Williams staat in de derde ronde tegenover de Duitse Julia Görges. Vorig jaar haalde de Amerikaanse de finale op Wimbledon, waarin ze verloor van Kerber. Ze schreef het Grand Slam-toernooi in totaal zeven keer.

Ashleigh Barty had het zeer eenvoudig tegen Alison Van Uytvanck. (Foto: Pro Shots)

Barty binnen een uur naar derde ronde

Ashleigh Barty bereikte wel de derde ronde en had slechts 54 minuten nodig om de twee jaar oudere Alison Van Uytvanck te verslaan: 6-1 en 6-3. De 23-jarige Australische sloeg slechts zeven onnodige fouten tegen de Belgische, die 57 plekken lager op de WTA-ranking staat.

Voor Barty was het al haar veertiende zege op rij. De kersverse aanvoerder van de wereldranglijst won begin juni Roland Garros en schreef een week later het grastoernooi van Birmingham op haar naam.

Voor een plek in de achtste finales neemt Barty het op tegen de Engelse Harriet Dart (WTA-182), die in drie sets afrekende met de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA-121). Vorig jaar was de derde ronde het eindstation voor Barty.

Sloane Stephens zette de Chinese Wang Yafan eenvoudig opzij. (Foto: Pro Shots)

Stephens eveneens met speels gemak verder

Ook Sloane Stephens bereikte binnen een uur de volgende ronde. De Amerikaanse nummer negen van de wereld brak Wang Yafan zes keer en gunde de Chinese slechts twee games: 6-0 en 6-2.

De 26-jarige Stephens, die in 2017 de US Open won en in 2018 de finale van Roland Garros bereikte, neemt het in de derde ronde op tegen thuisspeelster Johanna Konta of de Tsjechische Katerina Siniaková.

Petra Kvitová had het alleen in de eerste set lastig met de Française Kristina Mladenovic: 7-5 en 6-2. De als zesde geplaatste Tsjechische, die Wimbledon in 2011 en 2014 won, treft in haar volgende partij de Amerikaanse Amanda Anisimova of Magda Linette uit Polen.