Kiki Bertens is donderdag ontsnapt aan uitschakeling op Wimbledon. De Nederlandse overleefde in de tweede ronde een matchpoint tegen de Amerikaanse Taylor Townsend, de nummer 123 van de wereld: 3-6, 7-6 (5) en 6-2.

Bertens, de nummer vier van de wereld, kwam aanvankelijk niet in haar ritme tegen de voormalig nummer één van de wereld en finaliste op Wimbledon bij de junioren, maar na het forceren van een derde set trok ze alsnog aan het langste eind.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis heeft behoorlijk wat punten te verdedigen op de wereldranglijst, omdat ze vorig jaar knap reikte tot de kwartfinales op het gras van Londen (nederlaag tegen de Duitse Julia Görges).

Bertens voorkwam bovendien tegen Townsend dat ze voor het derde keer op rij strandde in de tweede ronde van een Grand Slam-toernooi. Dat was voor haar eerder dit jaar het eindstation op de Australian Open en Roland Garros.

In de derde ronde neemt Bertens het zaterdag op tegen de Tsjechische Barbora Strýcová, die in haar tweederondepartij in twee sets te sterk was voor de Duitse Laura Siegemund: 6-3 en 7-5.

Taylor Townsend (Foto: Pro Shots)

Bertens kent dramatische start

Bertens kende een dramatische start tegen Townsend. Ze verloor de eerste set relatief kansloos met 3-6 en keek in de tweede set meteen tegen een break achterstand aan, waardoor uitschakeling nabij leek.

Dat was al helemaal het geval toen Bertens - nadat ze terug was gekomen tot 3-3, maar vervolgens een 5-3-voorsprong verspeelde - bij 5-6 op de opslag van Townsend een matchpoint tegen kreeg, maar die werkte ze nog wel weg.

Bertens sleepte er daarna in de tiebreak een derde set uit en daarin oogde ze fysiek een stuk sterker tegen Townsend, waardoor ze na bijna twee uur spelen een kreet van opluchting kon slaken.

De Wateringse is nog als enige Nederlander actief in het enkelspel op Wimbledon. Lesley Kerkhove (eerste ronde) en Robin Haase (tweede ronde in het mannentoernooi) vlogen er eerder deze week al uit.