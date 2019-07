Rafael Nadal heeft zich donderdag met de nodige moeite geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon. De Spanjaard knokte zich in vier sets langs Nick Kyrgios. Roger Federer bereikte op overtuigende wijze de volgende ronde.

De 33-jarige Nadal was met 6-3, 3-6, 7-6 (5) en 7-6 (3) te sterk voor Kyrgios, de nummer 43 van de wereld. De achttienvoudig Grand Slam-winnaar besliste de partij na iets meer dan drie uur op zijn eerste matchpoint.

Nadal had in de eerste set voldoende aan één break. Kyrgios zorgde daarin wel voor een service van 230 kilometer per uur, de hardste tweede service ooit op ATP-niveau. Alleen Ivo Karlovic serveerde ooit harder. De Kroaat kwam in 2007 tot een tweede service van 231 kilometer per uur in Washington.

In het tweede bedrijf knokte de 24-jarige Kyrgios zich terug in de partij. De Australiër verspeelde een vroege break voorsprong, maar Nadal leverde vervolgens opnieuw zijn service in. De derde en vierde set verliepen volledig volgens opslag. In beide tiebreaks was de Mallorcaan de betere.

Nadal, die vorig jaar in de halve finale strandde na een thriller tegen Novak Djokovic, staat in de derde ronde tegenover Jo-Wilfried Tsonga. De Fransman ontdeed zich in drie sets van Ricardas Berankis uit Litouwen: 7-6 (4), 6-3 en 6-3.

Roger Federer rekende in drie sets af met de Brit Jay Clarke. (Foto: Pro Shots)

Federer eenvoudig langs wildcardhouder

De 37-jarige Federer versloeg de zeventien jaar jongere Brit Jay Clarke met 6-1, 7-6 (3) en 6-2. De partij tussen de twintigvoudig Grand Slam-winnaar en de wildcardhouder duurde iets meer dan anderhalf uur.

Clarke kon het Federer alleen in de tweede set lastig maken. De nummer 169 van de wereld dwong een tiebreak af, maar daarin wist hij geen enkele minibreak te forceren.

Federer stuit in zijn volgende partij op tegen Lucas Pouille, die het Franse onderonsje met Grégoire Barrère in zin voordeel besliste: 6-1, 7-6 (0) en 6-4.

Vorig jaar haalde Federer de kwartfinales op Wimbledon, waarin hij in een thriller verloor van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. De mondiale nummer drie schreef het derde Grand Slam-toernooi van het jaar acht keer op zijn naam. De laatste keer was in 2017.

John Isner, vorig jaar nog halvefinalist, ging verrassend onderuit tegen Mikhail Kukushkin. (Foto: Pro Shots)

Isner laat zich verrassen in tweede ronde

Voor John Isner zit het toernooi er al na twee partijen op. Het Amerikaanse servicekanon liet zich verrassen door Mikhail Kukushkin uit Kazachstan: 4-6, 7-6 (3), 6-4, 1-6 en 4-6. Vorig jaar haalde Isner de halve finales, waarin hij in een marathon partij verloor van Anderson.

Kei Nishikori haalde wel de derde ronde. De als achtste gerangschikte Japanner zette de Brit Cameron Norrie simpel aan de kant: 6-4, 6-4 en 6-0. Zijn volgende tegenstander is de Amerikaan Steve Johnson.

Marcos Baghdatis speelde zijn laatste partij uit zijn carrière. De 34-jarige Cyprioot, die al had aangegeven zijn carrière na Wimbledon te beëindigen, verloor in de tweede ronde met 1-6, 6-7 (4) en 3-6 van de Italiaan Matteo Berrettini.