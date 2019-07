Ashleigh Barty heeft donderdag op overtuigende wijze de derde ronde van Wimbledon bereikt. De nummer één van de wereld rekende eenvoudig af met Alison Van Uytvanck. Ook Sloane Stephens plaatste zich zonder problemen voor de volgende ronde in Londen.

De 23-jarige Barty had slechts 54 minuten nodig om de twee jaar oudere Van Uytvanck te verslaan: 6-1 en 6-3. De Australische sloeg slechts zeven onnodige fouten tegen de Belgische, die 57 plekken langer op de WTA-ranking staat.

Voor Barty was het al haar veertiende zege op rij. De kersverse aanvoerder van de wereldranglijst won begin juni Roland Garros en schreef een week later het grastoernooi van Birmingham op haar naam.

Voor een plek in de achtste finales neemt Barty het op tegen de Engelse Harriet Dart (WTA-182), die in drie sets afrekende met de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA-121). Vorig jaar was de derde ronde het eindstation voor Barty.

Ashleigh Barty kende weer geen problemen op Wimbledon. (Foto: Pro Shots)

Stephens eveneens met speels gemak verder

Ook Stephens bereikte binnen een uur de volgende ronde. De Amerikaanse nummer negen van de wereld brak Yafan Wang zes keer en gunde de Chinese slechts twee games: 6-0 en 6-2.

De 26-jarige Stephens, die in 2017 de US Open won en in 2018 de finale van Roland Garros bereikte, neemt het in de derde ronde op tegen thuisspeelster Johanna Konta of de Tsjechische Katerina Siniaková.

Kiki Bertens komt donderdag eveneens in actie in de tweede ronde van Wimbledon. De Nederlandse nummer vier van de wereld, die het Grand Slam-toernooi dinsdag begon met een overwinning op de Luxemburgse Mandy Minella, neemt het op baan 18 op tegen de Amerikaanse Taylor Townsend.