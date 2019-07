Bernard Tomic is donderdag door de organisatie van Wimbledon beboet wegens ondermaats presteren in zijn eersterondepartij tegen Jo-Wilfried Tsonga. De 26-jarige Australiër moet zijn prijzengeld van omgerekend 50.000 euro inleveren.

"In de optiek van de scheidsrechter voldeed de prestatie van Tomic tegen Tsonga niet aan de professionele standaarden en daarom heeft hij een maximale boete van 45.000 pond gekregen, die van zijn prijzengeld wordt afgetrokken", aldus de organisatie.

Spelers die in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld worden, krijgen 45.000 pond (iets meer dan 50.000 euro) aan prijzengeld mee.

Tomic verloor dinsdag kansloos van Tsonga. Hij stapte al na 58 minuten spelen als verliezer van de baan tegen de Fransman (2-6, 1-6 en 4-6).

Niet de eerste keer dat Tomic boete ontvangt

Het is niet de eerste keer in zijn carrière dat Tomic een boete ontvangt van de organisatie van Wimbledon. Hij moest in 2017 ruim 13.000 euro betalen omdat hij in de wedstrijd tegen Mischa Zverev een blessure fakete.

"Het maakt niet uit of ik in de vierde of in de eerste ronde uitval. Ik ga nog tien jaar door met tennissen en daarna hoef ik nooit meer te werken", was toen zijn ietwat arrogante reactie.

Tomic stond jarenlang te boek als een groot talent, maar hij is inmiddels naar de 96e plaats van de wereldranglijst afgezakt door de nodige incidenten en blessures.

Zo werd Tomic drie jaar geleden in Miami gearresteerd na een uit de hand gelopen feestje op zijn hotelkamer en aangeklaagd voor huisvredebreuk en verzet bij zijn arrestatie.