Wimbledon-sensatie Cori Gauff kan haar succes op het Grand Slam-toernooi zelf nog amper bevatten. De pas vijftienjarige Amerikaanse zorgde maandag al voor een grote verrassing door Venus Williams uit te schakelen en bereikte woensdag zelfs de derde ronde door Magdaléna Rybáriková (WTA-139) te verslaan.

"Ik ben nog steeds geschokt dat ik hier überhaupt ben", zei een dolblije Gauff na haar eenvoudige overwinning op Rybáriková in Londen (6-3 en 6-3). "Ze serveerde geweldig, maar ik speelde goed op de momenten dat de druk hoog was. Ik denk dat ik iedereen hier kan verslaan."

Het Amerikaanse toptalent kreeg een wildcard voor het kwalificatietoernooi en wist al haar drie partijen zonder setverlies te winnen, waardoor ze zich de jongste qualifier aller tijden mag noemen op Wimbledon.

Het hoogtepunt moest toen nog komen. Gauff - de jongste speelster in de derde ronde van Wimbledon sinds Jennifer Capriati in 1991 - zorgde in de eerste ronde van het hoofdtoernooi namelijk voor een daverende verrassing door haar idool en vijfvoudig winnaar Venus Williams in twee sets te verslaan.

Cori Gauff is de jongste qualifier ooit op Wimbledon. (Foto: Pro Shots)

Gauff gebruikt sociale media om te relaxen

Gauff wist niet wat haar overkwam ná haar zege op de 24 jaar oudere Williams. De winnaar van het juniorentoernooi op Roland Garros in 2018 erkent dat het niet eenvoudig was om met die nieuwe status als sensatie om te gaan.

"Ik had dit allemaal niet verwacht. Veel bekendheden stuurden me berichtjes, ik werd er een beetje door overvallen. Er is zoveel te doen rond mijn persoon, dat het ook lastig is om kalm te blijven", aldus Gauff.

"Verrassend genoeg zorgt sociale media ervoor dat ik voor een wedstrijd even kan relaxen. Dat is ook wat ik nu doe. Ik blijf hetzelfde doen als ik altijd deed in aanloop naar wedstrijden, want het blijkt te werken."

Voor een plek in de achtste finales neemt Gauff het vrijdag op tegen de Sloveense Polona Hercog, de nummer zestig van de wereld. Hercog kwam op Wimbledon nooit verder dan de derde ronde.