Robin Haase heeft vrede met de manier waarop hij woensdag door topspeler Milos Raonic werd uitgeschakeld op Wimbledon, al baalt de Hagenaar er ook van dat hij een aantal kansen onbenut liet.

Haase deed goed mee met de nummer zeventien van de wereld, maar verloor in drie sets: 6-7 (1), 5-7 en 6-7 (4). Vooral de keiharde service van Raonic - de Canadees sloeg 32 aces - maakte het verschil op baan 3 in Londen.

"Hij was zeker in de tweede en derde set te goed, al creëerde ik ook wel kansen. En het was jammer dat ik de eerste set niet kon uitserveren. Overall heb ik een goede wedstrijd gespeeld. Zoveel aces om je oren krijgen is pittig", zei Haase bij Eurosport.

"Zijn tweede service was vooral na de eerste set erg hard. Hij serveerde daarbij harder dan mijn eerste service en dat is iets wat je niet hoopt. Als hij dat soms dan ook nog met de precisie doet waarbij hij op een bierviltje kan mikken, wordt het heel lastig."

De 32-jarige Haase strandde voor de zesde keer in de tweede ronde van Wimbledon. Zijn beste prestatie op het derde Grand Slam-toernooi van het jaar blijft het bereiken van de derde ronde in 2011.

Milos Raonic. (Foto: Pro Shots)

'Hier kan ik op bouwen'

Ondanks zijn nederlaag in straight sets tegen Raonic kijkt Haase met een goed gevoel terug op zijn elfde deelname aan Wimbledon. De nummer 76 van de ATP-ranking was het toernooi begonnen met een overtuigende zege op de Slowaak Jozef Kovalík.

"Ik heb hier twee goede wedstrijden gespeeld. Het is jammer dat de tweede ronde wederom het eindstation is, maar hier kan ik op bouwen. Hopelijk kan ik nu nog iets moois in het dubbelspel laten zien."

Haase en zijn dubbelpartner Frederik Nielsen komen donderdag voor het eerst in actie. De Fransman Romain Arneodo en de Bosniër Damir Dzumhur zijn de tegenstanders.

Door de nederlaag van Haase is er nog één Nederlander over in het enkelspel van Wimbledon. Kiki Bertens staat donderdag in de tweede ronde tegenover de Amerikaanse Taylor Townsend.

De partij tussen Robin Haase en Milos Raonic werd gespeeld op baan 3. (Foto: ANP)