Robin Haase is er woensdag niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen in de tweede ronde van Wimbledon. De Nederlander verloor desondanks eervol in drie sets van de Canadees Milos Raonic: 6-7 (1), 5-7 en 6-7 (4).

Haase bood Raonic goed partij en kreeg in alle drie de sets kansen, maar hij moest het steeds op de beslissende momenten afleggen tegen de verliezend finalist van 2016 op Wimbledon.

De 32-jarige Hagenaar evenaarde door de nederlaag ook niet zijn beste prestatie ooit op Wimbledon. Hij bereikte in 2011 de derde ronde en ging toen in vier sets onderuit tegen de Amerikaan Mardy Fish.

Haase was de enige Nederlandse deelnemer dit jaar in het mannentoernooi van Wimbledon. Tallon Griekspoor (tweede ronde) en Thiemo de Bakker (eerste ronde) werden uitgeschakeld in de kwalificaties.

Kiki Bertens is nu de enig overgebleven Nederlander op de derde Grand Slam van het jaar. De Wateringse stuit donderdag in de tweede ronde van het vrouwentoernooi op de Amerikaanse Taylor Townsend.

Milos Raonic legt aan voor een smash in zijn partij tegen Robin Haase. (Foto: Pro Shots)

Haase begint goed aan wedstrijd tegen Raonic

Haase begon goed aan de wedstrijd tegen Raonic. Hij mocht bij 6-5 zelfs serveren voor de winst van de eerste set, maar hij wist de break, mede doordat hij zich verstapte, niet te verzilveren en trok daarna in de tiebreak ruim aan het kortste eind.

De huidige nummer 76 van de wereld liet het hoofd niet hangen na die mentale tik. Hij haalde ook in de tweede set een hoog niveau, maar dat leverde opnieuw niks op, omdat hij bij 5-6 werd gebroken.

Haase probeerde in de derde set nog wel het tij te keren, maar het lukte hem maar niet om de sterk serverende Raonic - die liefst 32 aces sloeg - te breken, waarna hij wederom in een tiebreak de genadeklap kreeg uitgedeeld.

Raonic neemt het vrijdag in de derde ronde op tegen de Amerikaan Reilly Opelka, die eerder op woensdag in een ware thriller stuntte tegen de Zwitser Stan Wawrinka: 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 en 8-6.