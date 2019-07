Novak Djokovic heeft zich woensdag zonder moeite voor de derde ronde van Wimbledon geplaatst. Voor Stan Wawrinka viel eerder op de dag het doek. Bij de vrouwen waren weinig verrassingen.

Nummer één van de wereld Djokovic kende weinig problemen met de Amerikaan Denis Kudla, die de 111e plek op de mondiale ranking bezet. Het werd 6-3, 6-2 en 6-2.

Djokovic jaagt op zijn vijfde eindzege in Londen en zijn zestiende Grand Slam-titel in totaal. De Serviër won Wimbledon in 2011, 2014, 2015 en vorig jaar en stuit nu in de derde ronde op de Pool Hubert Hurkacz.

Wawrinka moest eerder op de dag na een slopende vijfsetter buigen voor de 21-jarige Reilly Opelka. De 2.11 meter lange Amerikaan trok met 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 en 8-6 aan het langste eind. De partij duurde drie uur en zestien minuten.

In de volgende ronde staat Opelka tegenover Milos Raonic. De als vijftiende ingeschaalde Canadees was in de tweede ronde te sterk voor Robin Haase.

Ook Karen Khachanov en Daniil Medvedev, de Russische nummers tien en elf van de plaatsingslijst, bereikten de derde ronde. Khachanov versloeg Feliciano López (4-6, 6-4, 7-5 en 6-4) en Medvedev klopte Alexei Popyrin met 6-7 (6), 6-1, 6-4 en 6-4.

De boomlange Reilly Opelka gaat uit zijn dak na zijn overwinning op Stan Wawrinka. (Foto: Pro Shots)

Plísková, Halep en Svitolina verder

Bij de vrouwen liet Karolína Plísková liet zich niet verrassen. De nummer drie van de WTA-ranglijst was met 6-0 en 6-4 te sterk voor olympisch kampioen Monica Puig. Plísková kwam op het 'heilige gras' in Londen nooit verder dan de vierde ronde.

Simona Halep had in haar tweederondepartij moeite met Mihaela Buzarnescu, maar won wel. Het Roemeense onderonsje eindigde in 6-3, 4-6 en 6-2 voor de als zevende geplaatste topspeelster, die nu Victoria Azarenka treft. De Wit-Russin was veel te sterk voor Ajla Tomljanovic: 6-2 en 6-0.

De Oekraïense Elina Svitolina stond een set achter en had al een matchpoint weggewerkt toen haar tegenstander Margarita Gasparyan opgaf. De Russische kon bij 7-5 en 5-6 niet meer verder spelen.

De 24-jarige Svitolina is de huidige nummer zeven van de wereld. Ze kwam op een Grand Slam nooit verder dan de kwartfinales.

Kiki Bertens is als enige Nederlandse vrouw nog actief in het enkelspel. Donderdag speelt de nummer vier van de wereld in de tweede ronde tegen de Amerikaanse Taylor Townsend.

Karolína Plísková had weinig moeite met Monica Puig in de tweede ronde. (Foto: Pro Shots)