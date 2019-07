Kiki Bertens kijkt met een overwegend goed gevoel terug op haar eerste optreden op Wimbledon. De Westlandse, die dinsdagavond in de eerste ronde een maatje te groot was voor de Luxemburgse Mandy Minella, vindt het geen ramp dat ze op het laatste moment hoorde dat ze op het Centre Court moest spelen.

Bertens en Minella zouden hun eersterondepartij eigenlijk op baan 12 afwerken. Nog geen uur voor het begin van de wedstrijd werd het duel verrassend genoeg naar het Centre Court verplaatst, dat eerder dan verwacht vrij was.

"Ik vind het zoals bekend niet superleuk om op grote banen te spelen. Laat mij maar op baan 12", zei Bertens na haar probleemloze zege op de mondiale nummer 98 Minella (6-3 en 6-2) tegen het AD.

"Maar ik weet dat de organisatie het recht heeft de laatste partijen te verplaatsen. Het ging nogal rommelig allemaal. Maar goed: ik kon wel heel moeilijk gaan doen, het hoort er als nummer vier van de wereld ook bij."

De 27-jarige Bertens speelde in haar loopbaan zelden op het Centre Court. Ze maakte in 2015 haar debuut op het iconische hoofdveld van Wimbledon, maar ging toen al in 35 minuten onderuit tegen de Tsjechische Petra Kvitová.

"Daar lachen we nu om. Ik heb inmiddels op alle grote banen gespeeld. Ik zal niet zeggen dat het went, maar ik heb er ook geen extra spanning meer door."

Kiki Bertens gunde haar tegenstander vijf games. (Foto: ANP)

Bertens wil nog aanvallender en vrijer spelen

Bertens kwam in haar eerste partij op Wimbledon amper in de problemen tegen Minella, al speelde de kopvrouw van het Nederlandse tennis niet op haar topniveau. Ze vindt zelf ook dat haar spel tegen de Luxemburgse voor verbetering vatbaar was.

"Qua spel wil ik iets meer; de bal iets voller raken en agressiever spelen. Maar als ik iets meer slice gebruikte, dan maakte zij ook wat meer fouten. Terwijl ik zelf juist wat aanvallender wilde spelen. Tactisch was het goed, maar ik wil toch iets vrijer tennissen", aldus Bertens, die wel met zelfvertrouwen op de baan staat in Londen.

"Maar het is nog niet zo dat ik denk dat ik niet meer kan verliezen. Ik heb wel iets meer vertrouwen in mijn spel dat ik weet dat ik deze rondes wel kan doorkomen. Ik heb er dit grasseizoen alles aan gedaan. Als het er niet uitkomt, ga ik lekker op vakantie."

Bertens, die vorig jaar tot de kwartfinales reikte op Wimbledon, neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaanse Taylor Townsend. De nummer 123 van de wereld was in haar openingspartij te sterk voor Arina Rodionova (6-2 en 6-3).