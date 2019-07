Kiki Bertens heeft dinsdagavond zonder veel moeite de tweede ronde van Wimbledon bereikt. De nummer vier van de wereld was in haar openingspartij op het Grand Slam-toernooi in twee sets te sterk voor de Luxemburgse Mandy Minella.

Bertens trok na een uur en acht minuten aan het langste eind tegen de nummer 98 van de wereld: 6-3 en 6-2. De wedstrijd zou eigenlijk op baan 12 gespeeld worden, maar werd op het laatste moment naar het vrijgekomen Centre Court verplaatst.

In de tweede ronde neemt de 27-jarige Bertens het donderdag op tegen de Amerikaanse Taylor Townsend. De nummer 123 van de wereld was in haar openingspartij in twee sets te sterk voor Arina Rodionova (6-2 en 6-3).

Bertens heeft dit jaar veel punten te verdedigen op Wimbledon, want vorig jaar reikte ze tot de kwartfinales op het prestigieuze grastoernooi. Dat was haar beste resultaat ooit op Wimbledon, waar ze nu als een van de titelfavorieten wordt gezien.

Bertens hoopt zich op het Londense gras te revancheren voor de teleurstellend verlopen eerste twee Grand Slams van 2019. De kopvrouw van het Nederlandse tennis werd begin dit jaar op de Australian Open in de tweede ronde uitgeschakeld en op Roland Garros moest ze in de tweede ronde opgeven vanwege buikgriep.

Kiki Bertens kwam eenvoudig de eerste ronde door. (Foto: Pro Shots)

Bertens maakt minder fouten van Minella

In de eerste set ging het nog lang gelijk op tussen Bertens en de 33-jarige Minella, die in haar lange loopbaan nog nooit de achtste finales van een Grand Slam-toernooi bereikte. De twee speelsters wonnen aanvankelijk eenvoudig hun servicegames, maar daar kwam in de zesde game verandering in.

Bertens verzilverde bij een 3-2-voorsprong haar eerste breakpoint, maar gaf die comfortabele marge direct weer uit handen op 'het heilige gras' van het Centre Court. De Nederlandse herstelde zich snel van die domper door op 4-3 een love break te plaatsen en de eerste set even later in haar voordeel te beslissen.

In het tweede bedrijf kwam Bertens, die minder onnodige fouten en méér winners sloeg, alleen in het begin nog even in de problemen. Ze werkte op 0-1 een breakpoint weg en maakte even later het verschil door de servicegame van Minella te winnen. Het verzet van de Luxemburgse was daarmee gebroken. Ze incasseerde op 4-2 nog een break en zag Bertens de wedstrijd daarna eenvoudig uitserveren.

Eerder op dinsdag slaagde Lesley Kerkhove er niet in de tweede ronde te bereiken. De Zeeuwse qualifier verloor in twee sets van de Servische Ivana Jorovic: 6-7 en (5) en 4-6. Voor Kerkhove was het haar debuut in het enkelspel van Wimbledon.