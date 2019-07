Lesley Kerkhove is er dinsdag niet in geslaagd de tweede ronde van Wimbledon te bereiken. De Zeeuwse ging bij haar debuut op het Grand Slam-toernooi in Londen in twee sets onderuit tegen de Servische Ivana Jorovic.

De 27-jarige Kerkhove trok in de eerste set na een goede uitgangspositie nipt aan het kortste eind en werd in het tweede bedrijf twee keer gebroken. Die achterstand kwam de Nederlandse qualifier niet meer te boven op het Londense gras: 6-7 (5) en 4-6.

Voor Kerkhove kwam er zo een snel einde aan haar debuut in het enkelspel op Wimbledon. Ze plaatste zich voor het hoofdschema door drie partijen te winnen in het kwalificatietoernooi. Kerkhove deed in 2017 al eens mee aan de US Open, waar ze eveneens in de eerste ronde strandde.

Door de uitschakeling van Kerkhove is er nog één Nederlandse over in het enkelspel bij de vrouwen. Kiki Bertens was dinsdagavond in de eerste ronde te sterk voor de Luxemburgse Mandy Minella, de nummer 98 van de wereld.

Jorovic wacht in de tweede ronde een krachtmeting met de Amerikaanse Alison Riske, die begin juni nog het grastoernooi van Rosmalen won door Bertens in een spectaculaire finale te verslaan.