Kei Nishikori en Sloane Stephens hebben dinsdag de tweede ronde van Wimbledon bereikt. Beide hoog genoteerde spelers stonden geen set af in hun eerste partij op het derde Grand Slam-toernooi van het jaar.

De als achtste geplaatste Nishikori was een maatje te groot voor de Braziliaan Thiago Monteiro: 6-4, 7-6 (3) en 6-4. De Japanner, die vorig jaar de kwartfinales haalde, treft nu Denis Istomin of Cameron Norrie.

Later op de dag komen onder anderen Roger Federer, Rafael Nadal en Dominic Thiem nog in actie in het mannentoernooi. Robin Haase won maandag al en treft woensdag Milos Raonic in de tweede ronde.

Bij de vrouwen was Stephens met 6-2 en 6-4 te sterk voor de Zwitserse Timea Bacsinszky. In de volgende ronde staat de nummer negen van de wereld tegenover de Chinese Yafan Wang of de Tsjechische Tereza Martincová.

Kiki Bertens verschijnt dinsdagavond voor het eerst op de baan. De nummer vier van de wereld treft Mandy Minella uit Luxemburg. Ook Serena Williams, Ashleigh Barty, Angelique Kerber en Petra Kvitová maken dinsdag hun opwachting.

Op de eerste dag van Wimbledon strandde maandag direct een aantal grote namen. Bij de vrouwen werden Naomi Osaka en Venus Williams uitgeschakeld en bij de mannen overleefden Alexander Zverev en Stéfanos Tsitsipás de openingsronde niet.

Sloane Stephens in actie tijdens haar eersterondepartij. (Foto: ANP)