De mondiale nummer één Ashleigh Barty en titelverdediger Angelique Kerber hebben dinsdag probleemloos de tweede ronde van Wimbledon bereikt. Ook Serena Williams en Petra Kvitová kwamen zonder setverlies haar openingspartij op het Grand Slam-toernooi door.

De 23-jarige Barty had een uur en achttien minuten nodig om Saisai Zheng te verslaan: 6-4 en 6-2. De 25-jarige Chinese liet het vooral op haar service liggen tegen de kersverse Roland Garros-winnares, die in totaal vier breaks plaatste.

Voor een plek in de derde ronde neemt ze het op tegen de Belgische Alison Van Uytvanck. Bij een overwinning evenaart Barty haar prestatie van vorig jaar op Wimbledon, nog steeds haar beste resultaat ooit in Londen.

Ook Kerber plaatste zich voor de tweede ronde, al ging het haar wat minder eenvoudig af dan Barty. De Duitse titelverdediger verloor liefst vier keer haar servicegame tegen Tatjana Maria, maar sloeg drie keer vaker toe op de opslag van de Duitse: 6-4 en 6-3.

Drievoudig Grand Slam-winnares Kerber schreef Wimbledon vorig jaar op haar naam door Serena Williams in de finale te verslaan. De nummer vijf van de wereld neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaanse Lauren Davis.

Angelique Kerber kende geen problemen in haar eerste partij. (Foto: Pro Shots)

Serena Williams begint goed aan jacht op 24e Grand Slam-titel

Ook Serena Williams begon goed aan haar jacht op de titel in Londen. De 37-jarige Amerikaanse gunde Giulia Gatto-Monticone zeven games op het Centre Court: 6-2 en 7-5.

De als elfde geplaatste Williams kan Wimbledon voor de achtste keer winnen. In dat geval verovert ze de 24e Grand Slam-titel uit haar loopbaan en daarmee zou ze het record van de Australische Margaret Court evenaren.

Williams speelde dit jaar mede door blessureleed nog maar vijf toernooien en komt op Wimbledon voor het eerst dit seizoen in actie op gras. in de tweede ronde neemt de routinier het op tegen Kristyna Plísková of Kaja Juvan.

Serena Williams begon goed aan haar toernooi. (Foto: Pro Shots)

Kvitová binnen een uur naar derde ronde

Petra Kvitová, de nummer zes van de wereld, won in twee sets van de Tunesische Ons Jabeur. De partij op baan 3 duurde slechts een uur: 6-4 en 6-2.

Tweevoudig Wimbledon-winnares Kvitová (2011 en 2014) wacht in de tweede ronde een partij tegen Kristina Mladenovic. De Française is de nummer 48 van de wereld.

Stephens was met 6-2 en 6-4 te sterk voor de Zwitserse Timea Bacsinszky. In de volgende ronde staat de nummer negen van de wereld tegenover de Chinese Yafan Wang of de Tsjechische Tereza Martincová.

Sloane Stephens in actie tijdens haar eersterondepartij. (Foto: ANP)