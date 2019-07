Naomi Osaka heeft maandag na vier minuten een einde gemaakt aan de persconferentie na haar nederlaag in de eerste ronde van Wimbledon. De Japanse was te emotioneel om nog vragen te kunnen beantwoorden.

Halverwege een vraag van een journalist richtte de aangeslagen nummer twee van de wereld zich tot de perschef. "Mag ik nu weg? Anders moet ik echt huilen", zei ze.

De 21-jarige Osaka was vorig jaar de beste op de US Open en begon 2019 met winst van de Australian Open, maar sindsdien zit ze in een moeizame periode. Ze trok de dalende lijn door op Wimbledon, waar Yulia Putintseva in twee sets te sterk was.

Op haar persconferentie had de terneergeslagen Osaka moeite met het beantwoorden van de vragen van de pers en gaf ze vaak antwoorden van slechts een paar woorden. Wel zei ze dat haar vorige partij tegen Putintseva in Birmingham, die ze ook verloor, van invloed was.

"Ik speelde niet heel goed, maar was ook niet heel verbaasd over het spel van Putintseva. Ik had al twee keer tegen haar gespeeld. Het was moeilijk om niet aan de vorige partij tegen haar te denken."

De zeer teleurgestelde Naomi Osaka feliciteert Yulia Putintseva met haar overwinning. (Foto: Pro Shots)

'Verschuil me niet achter mijn leeftijd'

Osaka, die in aanloop naar Wimbledon door de Australische Ashleigh Barty werd afgelost als nummer één van de wereld, vindt niet dat haar onervarenheid een rol speelt bij haar wisselvalligheid.

"Ik heb veel goede en slechte dingen gedaan, maar ik ben niet iemand die zich achter haar leeftijd verschuilt. Er zijn veel vragen waarop ik een antwoord moet gaan vinden", aldus de Japanse, die hoopt dat ze haar dip snel weer te boven is.

"Bij eerdere tegenslagen heb ik altijd plezier gehouden in het tennis en mezelf weinig druk opgelegd. Ik hoop dat ik daar nu ook weer in slaag."

De uitschakeling van Osaka was maandag niet de eerste verrassing bij de start van Wimbledon, want de 39-jarige Venus Williams ging ten onder tegen de 24 jaar jongere Cori Gauff. In het mannentoernooi strandden Alexander Zverev en Stéfanos Tsitsipás direct.