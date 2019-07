Revelatie Cori Gauff kan nauwelijks geloven dat ze maandagavond voor een historische stunt heeft gezorgd op Wimbledon. De pas vijftienjarige Amerikaanse was in de eerste ronde van het Grand Slam-toernooi in twee sets te sterk voor vijfvoudig winnares Venus Williams.

"Dit is de eerste keer dat ik na een wedstrijd heb gehuild", bekende een emotionele Gauff na haar overwinning in Londen bij de BBC. "Het is ook lastig om te vertellen hoe ik me nu voel, want ik had nooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren. Ik leef echt in een droom."

Het Amerikaanse toptalent, dat in 2018 het juniorentoernooi van Roland Garros won, kreeg een wildcard voor het kwalificatietoernooi en maakte daar gretig gebruik van. Ze won al haar drie partijen zonder setverlies en plaatste zich zo als jongste qualifier ooit voor het hoofdschema van Wimbledon.

In haar eersterondepartij tegen de 39-jarige Venus Williams liet Gauff zich van haar beste kant zien. Ze sloeg slechts acht onnodige fouten en wist drie keer de servicegame van haar ervaren landgenote te winnen, wat genoeg was voor de spectaculaire zege op baan 1.

"Mijn ouders zullen superblij zijn. Mijn vader was al elke keer als ik een punt won aan het springen. Ze hebben al hun tijd in mij en mijn broers geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat we succesvol kunnen worden. Ik ben heel blij dat Wimbledon mij de kans heeft gegeven om hier te spelen."

Cori Gauff barst in huilen uit na het verslaan van Venus Williams. (Foto: Pro Shots)

'Het was lastig kalm te blijven'

Met een partij tegen Williams ging bovendien een droom in vervulling voor Gauff. De nummer 313 van de wereld zag de Amerikaanse en diens zus Serena Williams als idolen toen ze nog jonger was.

"Ik had hier zonder Venus nooit gestaan", bekende Gauff. "Ik heb haar gezegd dat ze een grote inspiratiebron voor me was. Dat heb ik haar altijd al willen vertellen, maar ik had er nooit de moed voor. Venus feliciteerde me en zei dat ik zo door moet blijven gaan. Toen heb ik haar bedankt voor alles wat ze heeft gedaan."

Gauff gaf toe dat ze onder de indruk was van de omstandigheden op Wimbledon. "Ik moest mezelf er na elk punt aan blijven herinneren dat de lijnen op de baan dezelfde lijnen zijn als op iedere andere baan en dat het veld even groot is als elk ander veld. Ik heb op mezelf ingepraat door te zeggen dat ik kalm moest blijven, maar dat was erg lastig."

In de tweede ronde neemt Gauff het op tegen Magdalena Rybarikova. De Slowaakse was in haar openingspartij verrassend te sterk voor Aryna Sabalenka, de nummer tien van de plaatsingslijst.