Robin Haase kijkt met een erg goed gevoel terug op zijn eerste optreden op Wimbledon. De Hagenaar plaatste zich maandag binnen anderhalf uur voor de tweede ronde door de Slowaak Jozef Kovalík eenvoudig opzij te zetten.

"Ik ben heel blij met mijn optreden. Natuurlijk hielp die jongen ook mee, maar ik speelde erg goed. Hij begon niet top en ik sloeg in de beginfase wel een aantal goede ballen en had vanaf het begin veel druk. Verdedigend was het top", aldus Haase na zijn glansrijke overwinning op baan 14.

De 32-jarige Hagenaar incasseerde geen enkele break tegen Kovalík en had dat mede te danken aan zijn zorgvuldige spel. De kopman van het Nederlandse tennis sloeg in de hele wedstrijd slechts vijf onnodige fouten en pakte veel punten door zijn sterke opslag.

"Mijn service liep goed en dat is een groot voordeel", erkende Haase. "Niet zozeer omdat het een snelle baan is, maar omdat het gewoon heel moeilijk bewegen is. Daardoor was er nooit spanning in mijn servicegame en kon ik in zijn games veel vrijer spelen."

Haase kwam nooit verder dan de derde ronde op Wimbledon. (Foto: ANP)

'Gras is niet meer zo snel'

In de derde set kreeg Haase een applausje van Kovalík en alle toeschouwers na het slaan van een passing met links. Haase tennist met rechts, maar is in het dagelijks leven linkshandig. "Schrijven, tanden poetsen, alles doe ik met links, soms train ik zelfs even met links", aldus de nummer 76 van de wereld.

"Ik was zo jong toen ik begon met tennissen dat ik niet snapte hoe ik moest serveren. En wat doe je als kind? Dan ga je na-apen en de service van spelers nadoen. Soms denk ik weleens: tenniste ik maar met links, want dat past wel bij mijn creatieve spel."

Door zijn zege op Kovalík blijft Haase in de race om zijn beste prestatie op Wimbledon te evenaren. Hij bereikte in 2011 voor de eerste en enige keer de derde ronde van het Grand Slam-toernooi op gras. Haase, die veel van zijn winners tegen Kovalík vanaf de baseline sloeg, merkt wel dat spelen op gras anders is geworden.

"Het is niet meer zo snel. Toen ik voor de eerste keer in Rosmalen speelde, sloeg ik geen bal vanaf de baseline. Het was alleen maar zo snel mogelijk naar het net. Sommige oud-spelers en coaches die over het huidige grastennis praten, snappen er geen bal van."

Voor een plek in de derde ronde neemt Haase het op tegen de Canadees Milos Raonic, de nummer zeventien van de wereld. Hij rekende in zijn openingspartij zonder setverlies af met Prajnesh Gunneswaran (ATP-93) uit India.