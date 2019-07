Robin Haase heeft zich maandag op overtuigende wijze voor de tweede ronde van Wimbledon geplaatst. De Hagenaar rekende op de openingsdag van het Grand Slam-toernooi eenvoudig af met Jozef Kovalik.

Haase had geen enkele moeite met de Slowaak, die 89 plekken lager op de wereldranglijst staat (76 om 165). Hij incasseerde geen enkele break en trok na slechts een uur en twintig minuten aan het langste eind: 6-1, 6-3 en 6-1.

Door zijn simpele zege evenaarde Haase zijn resultaat van vorig jaar op Wimbledon. De kopman van het Nederlandse tennis werd in 2018 in de tweede ronde uitgeschakeld. Hij boekte in 2011 het beste resultaat uit zijn loopbaan in Londen door de derde ronde te bereiken.

Haase speelde in aanloop naar Wimbledon twee grastoernooien. Begin juni reikte hij tot de achtste finales in Rosmalen en een week later strandde hij in de eerste ronde van het toernooi in Halle.

In de tweede ronde van Wimbledon neemt Haase het woensdag op tegen de Canadees Milos Raonic (ATP-17) of Prajnesh Gunneswaran (ATP-93) uit India. Zij nemen het dinsdag tegen elkaar op.

Haase vrijwel foutloos in eersterondepartij

De 32-jarige Haase liet zich van zijn beste kant zien tegen de zes jaar jongere Kovalik. De Nederlander plaatste direct een love break en won op 1-3 en 1-5 nogmaals de servicegame van de Slowaak, waardoor hij de eerste set na 24 minuten binnen had.

In het tweede bedrijf ging het wat langer gelijk op. Kovalik behield lange tijd zijn eigen servicegame, maar stond tegenover een vrijwel foutloze Haase. De Hagenaar, die in de hele wedstrijd slechts vijf onnodige fouten sloeg, sloeg op 2-3 alsnog toe en had aan die ene break genoeg om de set te winnen.

Daarna ging het snel op baan 14. Het verzet van Kovalik leek gebroken, want hij incasseerde in de tweede set direct een love break en verloor ook op 1-3 zijn servicegame.

Haase gaf vervolgens zijn eerste twee breakpoints van de wedstrijd weg, maar bleef een verloren servicegame bespaard en besliste de wedstrijd met een zevende break in zijn voordeel.