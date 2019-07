Goran Ivanisevic is de nieuwe coach van Novak Djokovic. De 47-jarige Kroaat is maandag toegevoegd aan de begeleidingsstaf van de vijftien jaar jongere Serviër.

"Ik ben dankbaar dat Goran aan mijn zijde van het net staat. We starten onze samenwerking op Wimbledon en hopelijk volgen er nog veel toernooien in de toekomst", zegt Djokovic op zijn Facebook-pagina.

Ivanisevic staat Djokovic' huidige coach Marian Vajda bij. Die 54-jarige Slowaak is sinds vorig jaar weer in dienst van Djokovic, nadat ze in 2017 na een dienstverband van elf jaar tijdelijk uit elkaar waren gegaan.

"Ik ben Marian dankbaar dat hij achter het idee staat om ons team te versterken in aanloop naar dit belangrijke toernooi", doelt Djokovic op Wimbledon, waarop hij zijn titel verdedigt.

Ivanisevic trainde eerder Berdych, Cilic en Raonic

Ivanisevic kende een succesvolle loopbaan als speler. Hij bereikte in 2001 zijn hoogtepunt met de winst van Wimbledon door op heroïsche wijze de Australiër Patrick Rafter te verslaan in de finale.

De bijna 2 meter lange Ivanisevic werkte in het verleden als trainer ook al samen met onder anderen de Tsjech Tomas Berdych, zijn landgenoot Marin Cilic en de Canadees Milos Raonic. Ivanisevic leidde Berdych in 2010 naar de finale van Wimbledon, Cilic in 2014 naar de winst van de US Open en Raonic in 2016 naar de finale van Wimbledon.

Djokovic begint de jacht op zijn vijfde eindzege op Wimbledon (hij was in 2011, 2014, 2015 en dus vorig jaar de sterkste in Londen) maandag met een eersterondepartij tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber.