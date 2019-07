Novak Djokovic heeft zich maandag zonder veel moeite voor de tweede ronde van Wimbledon geplaatst. De nummer één van de wereld verloor geen set tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber. Alexander Zverev en Stéfanos Tsitsipás werden verrassend uitgeschakeld op het Grand Slam-toernooi in Londen.

Djokovic had iets meer dan twee uur nodig om Kohlschreiber te verslaan: 6-3, 7-5 en 6-3. De 32-jarige Serviër begon zowel de eerste als de tweede set met verlies van zijn servicegame, maar hij knokte zich eenvoudig terug tegen de drie jaar oudere Duitser.

Vorig jaar schreef Djokovic Wimbledon op zijn naam, waardoor de wereldranglijstaanvoerder deze editie veel punten te verdedigen heeft. Hij won het Grand Slam-toernooi op gras ook al in 2011, 2014 en 2015.

Djokovic, die begin dit jaar de Australian Open op zijn naam schreef, speelde in aanloop naar Wimbledon geen enkel grastoernooi. Zijn laatste optreden was op Roland Garros, waar hij in de halve finales werd uitgeschakeld door de Oostenrijker Dominic Thiem.

In de tweede ronde van Wimbledon neemt Djokovic het op tegen de Amerikaan Denis Kudla. De nummer 111 van de wereld had in zijn openingspartij geen enkele moeite met Malek Jaziri: 6-4, 6-1 en 6-3.

Novak Djokovic is dit jaar titelverdediger op Wimbledon. (Foto: Pro Shots)

Zverev in vier sets onderuit

Voor Zverev zit Wimbledon er al na één partij op. De nummer vijf van de wereld was niet opgewassen tegen de Tsjech Jirí Veselý, die 119 plekken lager op de ATP-ranking staat dan de 22-jarige Duitser: 6-4, 3-6, 2-6 en 5-7.

Zverev, die onlangs op Roland Garros in de kwartfinales werd uitgeschakeld, reikte vorig jaar nog tot de derde ronde op Wimbledon. Zijn beste resultaat in Londen was het bereiken van de achtste finales in 2017.

Veselý bereikte vorig jaar de achtste finales op Wimbledon en moest toen zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal. Voor een plek in de derde ronde neemt hij het woensdag op tegen Pablo Cuevas of Damir Dzumhur.

Ook Tsitsipás strandde al in de eerste ronde. De Griekse nummer zes van de wereld trok na drie uur en 27 minuten aan het kortste eind tegen de Italiaan Thomas Fabbiano: 4-6, 6-3, 4-6, 7-6 (8) en 3-6.

De nummer 89 van de wereld wacht in de tweede ronde een krachtmeting met de veertigjarige Kroaat Ivo Karlovic.

Alexander Zverev is al uitgeschakeld op Wimbledon. (Foto: Pro Shots)

Anderson en Wawrinka verliezen geen set

Anderson won in drie sets van de Fransman Pierre-Hugues Herbert (6-3, 6-4 en 6-2) en Wawrinka in eveneens straight sets van de Belg Ruben Bemelmans: 6-3, 6-2 en 6-2.

In de tweede ronde neemt Anderson het op tegen de Serviër Janko Tipsarevic of de Japanner Yoshihito Nishioka en Wawrinka tegen de Amerikaan Reilly Opelka (6-3, 7-6 en 6-1 tegen de Duitser Cedrik-Marcel Stebe).

Anderson is de vicekampioen. De Zuid-Afrikaanse nummer acht van de wereld verloor vorig jaar in een eenzijdige finale in drie sets kansloos van Djokovic (2-6, 2-6 en 6-7).

Wawrinka is op de weg terug omhoog. Hij verdween de afgelopen jaren door diverse knieblessures buiten de top honderd, maar is inmiddels weer terug te vinden op de negentiende plaats van de wereldranglijst.