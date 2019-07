Cori Gauff heeft maandagavond op Wimbledon voor een daverende verrassing gezorgd. De pas vijftienjarige Amerikaanse stuntte in de eerste ronde tegen vijfvoudig winnares Venus Williams. De mondiale nummer twee Naomi Osaka werd uitgeschakeld door Yulia Putintseva.

Gauff, de jongste Wimbledon-deelneemster ooit, maakte een stuk minder onnodige fouten dan de 24 jaar oudere Williams - acht om 26 - en stapte na een uur en twintig minuten als winnaar van de baan: 6-4 en 6-4.

De talentvolle Amerikaanse is de nummer 313 van de wereld en staat zodoende 269 plekken lager op de WTA-ranking dan zevenvoudig Grand Slam-winnares Williams. Ze kreeg van de organisatie een wildcard voor het kwalificatietoernooi, dat ze zonder setverlies doorkwam.

Gauff kreeg in de eerste ronde van het hoofdtoernooi direct haar droomaffiche, want ze bekende in aanloop naar de partij dat Venus en Serena Williams haar idolen zijn. "Er waren nooit veel gekleurde spelers in de tennissport, zeker niet in Noord-Amerika. Zij deden me realiseren wat mogelijk was", zei ze.

In de tweede ronde neemt Gauff het op tegen Magdalena Rybarikova. De Slowaakse was in haar openingspartij verrassend te sterk voor Aryna Sabalenka, de nummer tien van de plaatsingslijst.

Voor Venus Williams is de uitschakeling een flinke domper in de herfst van haar carrière. Twee jaar geleden haalde ze nog de finale op Wimbledon, dat ze in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008 won. Haar laatste WTA-titel dateert van 2016.

Cori Gauff is de jongste Wimbledon-deelneemster ooit. (Foto: Pro Shots)

Osaka ook al na één ronde klaar

De uitschakeling van Venus Williams was niet de enige verrassing op de openingsdag van Wimbledon, want ook Osaka - de nummer twee van de wereld - strandde al in de eerste ronde.

De 21-jarige Japanse speelde ver beneden haar niveau tegen Putintseva. Ze sloeg liefst 37 onnodige fouten en incasseerde drie breaks tegen de Kazachse, die na ruim een uur aan het langste eind trok op het Centre Court: 7-6 (4) en 6-2.

Voor Osaka is haar vroege uitschakeling op Wimbledon een nieuwe domper na een aantal teleurstellende maanden. Na haar knappe eindzege op de Australian Open van begin dit jaar wist ze geen enkele keer meer de finale van een WTA-toernooi te bereiken.

Vorige week verloor Osaka bovendien haar nummer één-positie aan de Australische Ashleigh Barty, die deze maand Roland Garros en ook het grastoernooi van Birmingham won. Osaka strandde op Roland Garros in de derde ronde en werd in Birmingham door uitgerekend Putintseva uitgeschakeld.

Vorig jaar strandde tweevoudig Grand Slam-winnares Osaka in de derde ronde van Wimbledon, nog steeds haar beste resultaat op het prestigieuze grastoernooi. Putintseva neemt het in de tweede ronde op tegen de Zwitserse Viktorija Golubic.

Yulia Putintseva zorgde voor de grootste stunt tot nu toe. (Foto: Pro Shots)

Plísková en Halep overleven eerste ronde wel

De 27-jarige Plísková toonde zich in twee sets te sterk voor de Chinese Lin Zhu. De Tsjechische overleefde in de tweede set drie setpoints en trok vervolgens in de tiebreak aan het langste eind: 6-2 en 7-6 (4). De partij duurde een uur en 24 minuten.

Plísková geldt dit jaar als een van de titelfavorieten op Wimbledon. De nummer drie van de wereld won zaterdag nog op overtuigende wijze het grastoernooi van Eastbourne. Voor een plek in de derde ronde neemt Plísková het woensdag op tegen Anna Karolína Schmiedlová of Monica Puig, die nog tegen elkaar moeten spelen.

Ook Halep overleefde de eerste ronde, al ging het nog niet heel overtuigend bij de Roemeense. De nummer zeven van de wereld verloor tien games aan de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich, maar won wel in twee sets: 6-4 en 7-5. In de tweede ronde neemt ze het mogelijk op tegen haar landgenote Mihaela Buzarnescu, die dan eerst moet zien af te rekenen met de Amerikaanse Jessica Pegula.

Elina Svitolina plaatste zich eveneens voor de tweede ronde. De Oekraïense won in twee sets van de Australische Daria Gavrilova (7-5 en 6-0) en neemt het voor een plek in de derde ronde op tegen de Russische Margarita Gasparjan.

Kiki Bertens speelt dinsdag haar eerste wedstrijd. De kopvrouw van het Nederlandse tennis, als vierde geplaatst, stuit op de Luxemburgse Mandy Minella, de nummer 98 van de wereld.

Karolíná Plísková is dit jaar een van de titelfavorieten op Wimbledon. (Foto: Pro Shots)