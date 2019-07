Kiki Bertens komt dinsdag voor het eerst in actie op Wimbledon, zo is zondag bekend geworden. Robin Haase speelt maandag zijn openingspartij op het Grand Slam-toernooi in Londen.

De 27-jarige Bertens begint Wimbledon met een partij tegen Mandy Minella, de nummer 98 van de wereld. De Nederlandse en de Luxemburgse stonden in het verleden twee keer eerder tegenover elkaar en wisten ieder een keer te winnen.

Bertens hoopt op Wimbledon haar kwartfinaleplaats van vorig jaar te evenaren. Op de eerste Grand Slam-toernooien van het jaar - de Australian Open en Roland Garros - was de tweede ronde het eindstation voor de nummer vier van de wereld.

Met Lesley Kerkhove zit er nog een Nederlandse in het hoofdtoernooi. De geboren Zeeuwse neemt het op tegen de Servische Ivana Jorovic en komt net als Bertens dinsdag in actie. Kerkhove plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdschema.

Voor Haase begint Wimbledon maandag al. De 32-jarige Hagenaar neemt het in de eerste ronde op tegen de Slowaak Jozef Kovalik, de nummer 168 van de wereld. Het is de derde partij op baan 14, waar de wedstrijden om 11.00 uur beginnen.

Wimbledon gaat maandag van start en duurt tot en met zondag 14 juli. Novak Djokovic is de titelverdediger bij de mannen, terwijl Angelique Kerber vorig jaar bij de vrouwen zegevierde op 'het heilige gras' in Londen.