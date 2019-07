Naomi Osaka raakte vorige week haar nummer één-positie kwijt aan Ashleigh Barty, maar de Japanse heeft daar geen moment wakker van gelegen. De tweevoudig Grand Slam-winnares ziet het met het oog op Wimbledon zelfs als een opluchting dat ze niet langer te maken heeft met de druk als beste tennisster ter wereld.

"Mentaal gezien bracht het veel meer stress en druk met zich mee dan ik me ooit voor had kunnen stellen", bekende Osaka tijdens een persmoment op Wimbledon, dat maandag officieel van start gaat in Londen.

"Er was denk ik ook niets dat me kon voorbereiden op de status als nummer één van de wereld, zeker in mijn geval. Ik ben namelijk iemand die juist nogal na gaat denken over dat soort dingen."

De pas 21-jarige Osaka, die in september 2018 de US Open op haar naam schreef, won begin dit jaar ook de Australian Open en mocht zich sindsdien de nummer één van de wereld noemen. Ze hield die positie maanden vast, maar is sinds deze week afgelost door Barty.

De 23-jarige Australische stuntte begin juni door Roland Garros te winnen en schreef vorige week het grastoernooi in Birmingham op haar naam, waardoor ze straks als een van de belangrijkste titelkandidaten aan Wimbledon begint.

Naomi Osaka is blij dat ze geen nummer één meer is. (Foto: Pro Shots)

'Ik hoef niet bezig te zijn met de ranking'

Osaka daarentegen wist na haar Australian Open-titel niet meer te imponeren. Ze bereikte sindsdien geen enkele keer de finale van een WTA-toernooi en strandde onlangs op Roland Garros al in de derde ronde.

"Het is voor mij denk ik beter om op Wimbledon niet meer de nummer één te zijn", aldus Osaka. "Ik hoef niet na te denken over het verdedigen van die positie. En als je het toernooi wint, ben je automatisch de nieuwe nummer één. Dat blijft natuurlijk wel een belangrijk doel voor mij."

Het grasseizoen van Osaka verloopt nog niet geweldig. Ze deed net als Barty mee aan het toernooi in Birmingham, maar strandde daar al in de tweede ronde. De Japanse heeft daardoor nog maar één partij op gras gespeeld dit seizoen.

"Het is lastig om op gras te spelen. Aan de andere kant denk ik ook dat deze ondergrond juist goed voor me is, want je bent afhankelijk van je eerste service en kan agressief spelen. Ik blijf elke dag leren en dat doe ik graag."

Osaka begint Wimbledon met een partij tegen Yulia Putintseva uit Kazachstan. De nummer 39 van de wereld was vorige week in Birmingham nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de huidige nummer twee op de WTA-ranking.