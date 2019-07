Kiki Bertens leeft met een ontspannen gevoel toe naar Wimbledon, dat maandag officieel van start gaat in Londen. De nummer vier van de wereld heeft goede hoop dat ze haar kwartfinaleplaats van vorig jaar in ieder geval kan evenaren.

De 27-jarige Bertens kende een goede voorbereiding op Wimbledon, want ze heeft al negen wedstrijden op gras achter de rug in het enkelspel. De Westlandse reikte begin deze maand in Rosmalen tot de finale en strandde vrijdag in de halve eindstrijd van het toernooi in Eastbourne.

"Ik ben blij met alle wedstrijden die ik heb gespeeld", zei Bertens zaterdag tijdens een persmoment in aanloop naar Wimbledon tegen het AD. "Als ik die stijgende lijn doortrek en alles optimaal verloopt, kan ik hier heel ver komen."

Bertens bereikte vorig jaar voor het eerst in haar loopbaan de kwartfinales op Wimbledon en heeft zodoende aardig wat punten te verdedigen in Londen. Dat betekent niet dat de kopvrouw van het Nederlandse tennis met een last op haar schouders aan het derde Grand Slam-toernooi van het jaar begint.

"Druk voel ik totáál niet, echt niet. Ik voel me rustig en goed. Misschien komt het nog, maar ik ben pas vrijdagavond vanuit Eastbourne aangekomen en heb nog niet eens getraind."

Bertens bereikte vorig jaar de kwartfinales op Wimbledon. (Foto: Pro Shots)

'Wimbledon is niet mijn favoriete toernooi'

Bertens merkte bij aankomst op de All England Lawn Tennis and Croquet Club dat haar status vergeleken met vorig jaar wel is veranderd. In 2018 begon ze als nummer twintig van de wereld aan Wimbledon, nu is ze de mondiale nummer vier.

"Ik werd net meteen naar een grotere kleedkamer gestuurd", vertelde Bertens. "Als je daar recht op hebt, doe je dat. Ik krijg als vierde geplaatste speelster ook extra toegangskaarten, maar die heb ik aan Lesley Kerkhove beloofd. Geweldig dat zij zich heeft gekwalificeerd."

"Wimbledon is verder niet mijn favoriete toernooi, maar dat kan ook komen door de ondergrond. Al kent iedereen op de wereld Wimbledon natuurlijk en dat is wel een mooi iets. Het is een speciaal toernooi, dat merk je aan alles."

Bertens begint Wimbledon met een wedstrijd tegen de Luxemburgse Mandy Minella (33), de nummer 98 van de wereld. Op de eerste Grand Slams van het jaar - de Australian Open en Roland Garros - strandde Bertens in de tweede ronde.