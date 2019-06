Na vroege uitschakelingen op de Australian Open en Roland Garros hoopt Kiki Bertens op Wimbledon wél de tweede week van een Grand Slam-toernooi te halen. Oud-tennisster en televisiecommentator Marcella Mesker ziet de Westlandse steeds beter worden op haar minst favoriete ondergrond gras en vindt ook dat ze zich op het Grand Slam-toernooi in Londen niet kan verschuilen.

"Bertens is nu ook op Wimbledon een van de kandidaten voor de titel", benadrukt de zestigjarige Mesker in gesprek met NUsport. "Ze is super allround geworden en kan op alle ondergronden goed uit de voeten, óók op gras. Dat kwartje is mede dankzij de hulp van coach Raemon Sluiter nu ook bij Bertens zelf gevallen."

"Richard Krajicek had het ook nooit zo op spelen op gras. Tot hij in 1996 de omstandigheden accepteerde die erbij horen als je op die ondergrond speelt, zoals de stuit van de bal. Datzelfde jaar won hij Wimbledon. Het geloof in eigen kunnen is het allerbelangrijkste en die drempel heeft Bertens nu ook genomen."

De nummer vier van de wereld kan hoe dan ook met een goed gevoel terugkijken op haar aanloop naar Wimbledon. Met een kansloze nederlaag tegen Karolína Plísková in de halve finales van Eastbourne (6-1 en 6-2) kwam er weliswaar een wrang einde aan haar voorbereiding, maar zelden presteerde Bertens zo goed in aanloop naar de derde Grand Slam van het jaar.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis bereikte voor het eerst in haar loopbaan de finale in - het weliswaar matig bezette - Rosmalen en liet zich ook in Eastbourne van een goede kant zien. Door het bereiken van de halve eindstrijd op het Britse gras heeft Bertens dit jaar bovendien al negen duels op gras afgewerkt in het enkelspel.

Kiki Bertens kende een goede voorbereiding op Wimbledon. (Foto: Pro Shots)

'Bertens moet vaker eindfase van Grand Slam bereiken'

Dat is een prettig gegeven in aanloop naar Wimbledon, maar de concurrentiestrijd in Londen zal moordend zijn. Met onder anderen de nieuwe mondiale nummer één Ashleigh Barty, titelverdediger Angelique Kerber, tweevoudig winnares Petrá Kvitová en Plísková, die op imponerende wijze het toernooi in Eastbourne won, zijn er genoeg gegadigden voor de titel.

"Het nadeel van Bertens tegenover die vrouwen is bovendien dat haar resultaten op Grand Slams nog niet geweldig zijn", ziet Mesker, die op het hoogtepunt van haar loopbaan de nummer 31 van de wereld was. "Op haar erelijst staat één halve finale (Roland Garros 2016, red.) en een kwartfinale (Wimbledon 2018, red.). Dat is wel dun. Ze zal vaker in die eindfase van een Grand Slam moeten komen."

"Barty, Kvitová, Plísková, Kerber en Serena Williams hebben die ervaring wel. Het is heel speciaal om op het Centre Court en baan 1 van Wimbledon te spelen; op die banen komt er wel wat extra's kijken. Bertens heeft in haar leven volgens mij nog maar één keer op Centre Court gespeeld en toen ging ze kansloos ten onder. Ze heeft mentaal wel enorme stappen gemaakt."

Volgens Mesker zal ook de kwaliteit van Bertens' service van grote invloed zijn op haar succes op Wimbledon. De Westlandse sloeg dit jaar meer aces dan wie dan ook in het WTA-circuit, maar staat daarentegen ook in de top vijf van de speelsters met de meeste dubbele fouten.

"Dat heft elkaar weer op, dus het zou mooi zijn als ze minder dubbele fouten kan slaan. Vorig jaar liep haar service op Wimbledon als een trein en bereikte ze de kwartfinales. Als ze dit keer goed serveert op de beslissende momenten, kan ze in mijn ogen heel ver komen. Op het gras van Wimbledon kan een goede service echt een belangrijk wapen zijn."

Kiki Bertens verloor in Rosmalen de finale van Alison Riske. (Foto: Pro Shots)

'Serena Williams gevaarlijke outsider'

Precies om die reden denkt Mesker dat ook een achtste Wimbledon-titel voor Serena Williams niet uitgesloten kan worden. De 37-jarige Amerikaanse speelde dit jaar nog maar vijf toernooien en kwam alleen op de Australian Open verder dan de achtste finales, maar reikte vorig jaar nog tot de finale op Wimbledon.

"Als de service van Serena goed loopt, is ze echt een gevaarlijke outsider", onderstreept Mesker. "Ik gun het haar wel om haar 24e Grand Slam-titel te pakken en daarmee het record van Margaret Court te evenaren. Het was in de tijd van Court toch makkelijker om die Grand Slams te winnen. Als Serena ergens kans heeft, dan is het op Wimbledon."

Bertens begint het Grand Slam-toernooi met een partij tegen de ervaren Luxemburgse Mandy Minella, de nummer 98 van de wereld. Met Lesley Kerkhove zit er nog een Nederlandse in het hoofdtoernooi bij de vrouwen en zij neemt het op tegen de Servische Ivana Jorovic.

Bij de mannen is Robin Haase de enige Nederlandse troef. De Hagenaar neemt het in de eerste ronde op tegen de Slowaak Jozef Kovalík. Wimbledon begint maandag en duurt tot en met zondag 14 juli.