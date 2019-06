Kiki Bertens is er vrijdag niet in geslaagd de finale van het grastoernooi in Eastbourne te bereiken. De nummer vier van de wereld ging kansloos ten onder tegen Karolína Plísková.

De 27-jarige Tsjechische had minder dan een uur nodig om leeftijdsgenoot Bertens te verslaan: 6-1 en 6-2. Plísková, de nummer drie op de WTA-ranking, gaf geen enkel breakpoint weg en sloeg zelf liefst vier keer toe op de service van Bertens.

Het toernooi in Eastbourne gold voor de Westlandse als laatste voorbereidingstoernooi op Wimbledon, dat maandag van start gaat in Londen. Bertens was eerder deze week wel te sterk voor de Russin Yulia Putintseva, de Duitse Anna-Lena Friedsam en de Wit-Russische Aryna Sabalenka.

Bertens kwam begin deze maand in Rosmalen voor het eerst dit jaar in actie op het gras. De kopvrouw van het Nederlandse tennis reikte tot de finale voor eigen publiek en ging daarin ondanks vijf matchpoints ten onder tegen de Amerikaanse Alison Riske.

In de eerste ronde van Wimbledon neemt Bertens op tegen de Luxemburgse Mandy Minella, de nummer 98 van de wereld. Plísková speelt zaterdag in Eastbourne eerst nog de finale tegen Angelique Kerber. De Duitse hoefde in haar halve finale niet in actie te komen door een opgave van Ons Jabeur.

Bertens kwam in de tweede set met de schrik vrij na een val. (Foto: Pro Shots)

Bertens heeft niks in te brengen tegen Plísková

Bertens tankte in Rosmalen en ook deze week in Eastbourne het nodige vertrouwen voor Wimbledon, maar tegen Plísková had de negenvoudig toernooiwinnaar niks in te brengen. Ze verloor op kansloze wijze haar eerste servicegame en wist die break achterstand, ondanks een spannende derde game, niet ongedaan te maken.

Op 1-4 sloeg Bertens twee breakpoints weg, maar bij de derde kans sloeg Plísková alsnog toe. De sterk serverende Tsjechische besliste de eerste set vervolgens met een snelle lovegame. Na een peptalk van coach Raemon Sluiter ging Bertens voortvarend van start in het tweede bedrijf - ze kwam op 1-0 door een lovegame - maar die opleving bleek niet van lange duur.

Bertens, die in de tweede game met de schrik vrij kwam na een lelijke val, leverde op 1-1 voor de derde keer haar servicegame in. Het bleek de beslissing in de wedstrijd. Plísková won haar eerstvolgende twee servicegames zonder puntverlies en brak Bertens nog eens op 4-2, waarna ze het even later zelf afmaakte.

Plísková hoopt komende maand op Wimbledon voor het eerst in haar loopbaan verder te komen dan de vierde ronde. Bertens reikte vorig jaar tot de kwartfinales op het Grand Slam-toernooi in Londen, het beste resultaat uit haar loopbaan.