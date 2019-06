Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde van Wimbledon op tegen Mandy Minella, de nummer 98 van de wereld. Qualifier Lesley Kerkhove treft Ivana Jorovic en Robin Haase werd vrijdag bij de loting gekoppeld aan debutant Jozef Kovalík.

De 27-jarige Bertens, als vierde geplaatst op Wimbledon, speelde lang geleden twee keer tegen de zes jaar oudere Minella. In 2008 won de Luxemburgse bij een klein toernooi in Alkmaar en twee jaar later zegevierde Bertens bij een klein toernooi in Boekarest. Beide partijen waren op gravel.

Bertens staat voor de zevende keer in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Vorig jaar zette ze haar beste prestatie neer met een plek in de kwartfinale. Daarin verloor ze van de Duitse Julia Görges.

De pupil van Raemon Sluiter speelt vrijdag eerst nog in de halve finales van het WTA-toernooi van Eastbourne. De Nederlandse treft de Tsjechische Karolína Plísková.

Kerkhove (WTA-203) plaatste zich donderdag via de kwalificatie voor het eerst voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ze speelt in de eerste ronde tegen de Servische Jorovic, de mondiale nummer 101.

De titel ging vorig jaar naar Angelique Kerber, die in de finale in twee sets afrekende met Serena Williams. De Duitse lootte vrijdag haar landgenote Tatjana Maria (WTA-65). Opvallende partij in de eerste ronde is het duel tussen de pas vijftienjarige Amerikaanse Cori Gauff en haar 24 jaar oudere landgenote Venus Williams.

Goede loting voor Haase

Haase, de enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi van Wimbledon, treft Kovalík in zijn eerste partij. De 26-jarige Slowaak maakt zijn debuut in het hoofdschema in Londen en won nog nooit een partij op een Grand Slam.

Kovalík is de nummer 169 van de wereld, Haase is de mondiale nummer 73. Ze speelden één keer eerder tegen elkaar. In 2014 won Haase bij een Challenger in het Slowaakse Trnava met 6-4 en 6-1.

Bij een zege op de Slowaak neemt de Hagenaar het in de tweede ronde mogelijk op tegen de als vijftiende geplaatste Canadees Milos Raonic, in 2016 verliezend finalist op Wimbledon.

De 32-jarige Haase begint aan zijn elfde Wimbledon. Zijn beste prestatie is een plek in de derde ronde in 2011. Vorig jaar strandde de Nederlander in de tweede ronde.

Tallon Griekspoor verloor deze week in de tweede kwalificatieronde in Londen.

Federer en Nadal in zelfde helft schema

Titelverdediger Novak Djokovic neemt het in de eerste ronde op tegen de ervaren Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP-57). Achtvoudig winnaar Roger Federer lootte de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP-87).

Rafael Nadal treft de Japanner Yuichi Sugita. Hij zit in de helft van het schema van de als tweede geplaatste Federer, waardoor ze elkaar al in de halve finales kunnen treffen.

De Spanjaard zei eerder deze week dat hij het "niet correct" vindt dat hij als derde geplaatst is op Wimbledon, terwijl hij de nummer twee van de wereld is. Wimbledon is het enige Grand Slam-toernooi waarbij plaatsing niet alleen op basis van de wereldranglijst geschiedt.

Wimbledon begint maandag en duurt twee weken.