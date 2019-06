Kiki Bertens heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in Eastbourne. De nummer vier van de wereld versloeg bij de laatste acht Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland.

De 27-jarige Bertens rekende in drie sets af met de zes jaar jongere Sabalenka: 6-4, 3-6 en 6-4. De partij op het Engelse gras nam iets meer dan twee uur in beslag.

De als derde geplaatste Bertens begon goed aan de partij en kwam in de derde game een break voor. Ze werkte vervolgens zelf twee breakpoints weg en trok zo de eerste set naar zich toe.

In het tweede bedrijf nam Sabalenka een 2-0-voorsprong, maar leverde ze even later zelf haar service in. In de achtste game forceerde de mondiale nummer tien opnieuw een break, waarna ze de set uitserveerde.

Bertens raakte niet van slag door het setverlies en kwam met 4-1 voor in de beslissende set, maar Sabalenka knokte zich terug en bracht de stand in evenwicht. In de tiende game brak de Westlandse opnieuw door toe te slaan op haar eerste matchpoint.

Aryna Sabalenka maakte het Kiki Bertens behoorlijk lastig. (Foto: ANP)

Bertens treft mogelijk Plísková in halve eindstrijd

Met haar plek in de halve finales doet goede zaken voor de wereldranglijst, want vorig jaar werd ze in Eastbourne al in de tweede ronde uitgeschakeld. Het is de eerste keer dat ze de halve finales van het Britse grastoernooi bereikt.

Bij de laatste vier neemt Bertens het op tegen de winnares van de partij tussen de als tweede geplaatste Tsjechische Karolína Plísková en Ekaterina Alexandrova uit Rusland. Zij spelen later op donderdag tegen elkaar. In de andere halve eindstrijd stuit de Duitse Angelique Kerber op Ons Jabeur uit Tunesië.

Bertens is in voorbereiding op Wimbledon, het derde Grand Slam-toernooi van het jaar, waarop ze vorig jaar knap reikte tot de kwartfinales (nederlaag tegen de Duitse Julia Görges).