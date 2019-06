Lesley Kerkhove heeft zich donderdag voor het eerst in haar loopbaan geplaatst voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. De 27-jarige tennisster rekende in de derde en laatste kwalificatieronde af met oud-finaliste Sabine Lisicki. Arantxa Rus redde het niet.

Kerkhove begon dramatisch tegen Lisicki, want na 22 minuten had ze de eerste set met 6-0 verloren. De Zeeuwse herstelde zich vervolgens knap en won de tweede en derde set met 6-4.

"Ik sta nog steeds een beetje te shaken", zei een dolblije Kerkhove vlak nadat ze haar vierde matchpoint benut had. "Zij speelde heel goed in de eerste set, maar ik ging gewoon door en begon zelf steeds beter te tennissen. Ik ben ontzettend blij dat ik het gered heb."

De 29-jarige Lisicki stond in 2013 nog in de finale van Wimbledon, waarin ze verloor van Marion Bartoli. De Duitse is mede door blessureleed afgezakt naar de 283e plek op de wereldranglijst.

Kerkhove, de nummer 203 van de mondiale ranking, stond pas één keer eerder in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi. In 2017 kwalificeerde ze zich voor de US Open, waar ze in de eerste ronde strandde.

Arantxa Rus. (Foto: ANP)

Rus verliest na spannend duel van Bonaventure

Rus moest na bijna twee uur haar meerdere erkennen in de Belgische Ysaline Bonaventure, die op de wereldranglijst 21 plaatsen hoger staat dan de Nederlandse (115 om 136): 6-3, 1-6 en 4-6.

De Delftse deed in het verleden vier keer mee aan Wimbledon. In 2012 zette ze met de derde ronde haar beste resultaat neer. Vorig jaar verloor in ze in de eerste ronde van Serena Williams.

Voor Richèl Hogenkamp en Tallon Griekspoor viel het doek eerder deze week al in de tweede kwalificatieronde.

Kiki Bertens en Robin Haase zijn als enige Nederlanders rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van Wimbledon, dat komende maandag van start gaat en twee weken duurt. De loting begint vrijdag om 11.00 uur Nederlandse tijd.

Vijftienjarige Gauff jongste qualifier ooit op Wimbledon

Ook Cori Gauff plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De Amerikaanse is met 15 jaar en 122 dagen de jongste qualifier op Wimbledon in de Open Era.

Gauff gunde haar Belgische opponente Greet Minnen in de laatste kwalificatieronde slechts twee games: 6-1 en 6-1. Het is de eerste keer dat ze het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi bereikt.

Vorig jaar won Gauff het juniorentoernooi op Roland Garros. Twee jaar geleden haalde de nummer 302 van de wereld de finale van de US Open bij de junioren.