Arantxa Rus is er donderdag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. De 28-jarige tennisster verloor na een spannend duel in de derde en laatste kwalificatieronde van Ysaline Bonaventure.

Rus moest na bijna twee uur haar meerdere erkennen in de Belgische Bonaventure, die op de wereldranglijst 21 plaatsen hoger staat dan de Nederlandse (115 om 136): 6-3, 1-6 en 4-6.

De Delftse deed in het verleden vier keer mee aan Wimbledon. In 2012 zette ze met de derde ronde haar beste resultaat neer. Vorig jaar verloor ze in de eerste ronde van Serena Williams.

Lesley Kerkhove speelt donderdag in Londen ook nog in de derde kwalificatieronde. Voor Richèl Hogenkamp en Tallon Griekspoor viel het doek in de tweede kwalificatieronde.

Kiki Bertens en Robin Haase zijn als enige Nederlanders rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van Wimbledon, dat komende maandag van start gaat en twee weken duurt.