Kiki Bertens heeft woensdag de kwartfinales van het WTA-toernooi in Eastbourne bereikt. De Westlandse rekende in de derde ronde in een wisselvallige partij af met de Duitse Anna-Lena Friedsam.

De als derde geplaatste Bertens versloeg Friedsam, die door blessureleed is afgezakt naar de 356e plaats op de wereldranglijst, met 6-3 en 6-3. De partij op het Engelse gras duurde een kleine anderhalf uur.

Het is de eerste keer dat de 27-jarige Bertens, die in de eerste ronde een bye had, de kwartfinales in Eastbourne bereikt. Vorig jaar strandde ze in de tweede ronde.

In haar volgende partij staat de nummer vier van de wereld tegenover Aryna Sabalenka. De Wit-Russische overleefde tegen Caroline Wozniacki een matchpoint en klopte de Deense uiteindelijk met 2-6, 6-4 en 7-6 (5).

Bertens is in voorbereiding op Wimbledon, het derde Grand Slam-toernooi van het jaar, waarop ze vorig jaar knap reikte tot de kwartfinales (nederlaag tegen de Duitse Julia Görges).

Bertens wint zes games op rij in tweede set

Tegen Friedsam, die drie jaar geleden de 45e positie op de wereldranglijst innam, nam Bertens al snel een break voorsprong. De Duitse herstelde het evenwicht meteen, maar pakte vervolgens nog slechts één game in de eerste set.

In het tweede bedrijf kwam Friedsam met 3-0 voor, maar daarna verloor ze zes games op rij. Bertens, die na de zevende game even werd behandeld aan haar voet, besliste de partij op haar eerste matchpoint.

Ruim een week geleden liep de Zuid-Hollandse een liesblessure op in de verloren finale van de Libéma Open in Rosmalen, maar daar heeft ze geen last meer van.