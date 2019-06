Tallon Griekspoor is woensdag uitgeschakeld in de kwalificaties van Wimbledon. De Nederlander verloor in de tweede ronde in drie sets van de Brit Liam Broady: 4-6, 7-6 (2) en 2-6.

Griekspoor leek na de winst van de tweede set mentaal gezien in het voordeel, maar hij kwam er eigenlijk niet aan te pas in de beslissende derde set tegen de speler die 48 plaatsen lager dan hij staat op de wereldranglijst (201 om 249).

De geboren Haarlemmer had maandag de tweede ronde bereikt dankzij een zege in drie sets op de Argentijn Pedro Cachin: 6-2, 6-7 (5) en 6-3.

Griekspoor moet door de nederlaag tegen Broady nog wachten op zijn debuut in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi, waarvoor drie overwinningen nodig zijn in de kwalificaties.

De Bakker strandde al in eerste ronde

Griekspoor behaalde wel zijn beste prestatie ooit in de kwalificaties van een Grand Slam. Hij werd voorheen op die van de Australian Open, Roland Garros en US Open telkens uitgeschakeld in de eerste ronde.

Thiemo de Bakker strandde maandag al in de eerste ronde van de kwalificaties van Wimbledon. Hij ging in twee sets onderuit tegen de Oostenrijker Dennis Novak: 4-6 en 3-6.

Daardoor doet er dit jaar met Robin Haase maar één Nederlander mee aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. De kopman van het Nederlandse tennis was dankzij zijn 73e plaats op de wereldranglijst automatisch geplaatst voor het hoofdschema.