Arantxa Rus en Lesley Kerkhove zijn nog één zege verwijderd van het hoofdtoernooi van Wimbledon. De Nederlandse vrouwen plaatsten zich woensdag voor de derde en laatste ronde van de kwalificaties.

Rus won relatief eenvoudig in twee sets van de Georgische Ekaterine Gorgodze (6-3 en 6-3), die veertien plaatsen lager dan zij staat op de wereldranglijst (136 om 150).

De 28-jarige Rus speelt voor een plek in het hoofdschema tegen de Belgische Ysaline Bonaventure. De Delftse deed in het verleden vier keer eerder mee aan Wimbledon. In 2012 zette ze met de derde ronde haar beste resultaat neer.

Kerkhove zette de Amerikaanse Varvara Lepchenko in drie sets opzij: 4-6, 6-1 en 6-2. De 27-jarige Zeeuwse staat op de wereldranglijst tachtig plaatsen lager dan Lepchenko (203 om 123).

Bij een zege in de volgende ronde plaatst Kerkhove zich voor het eerst in haar carrière voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. In die partij treft ze de Duitse Sabine Lisicki.

Voor Richèl Hogenkamp viel het doek in de tweede kwalificatieronde. De Doetinchemse ging kansloos onderuit tegen Elena Rybakina uit Kazachstan: 3-6 en 0-6.

Griekspoor redt het niet

Bij de mannen redde Tallon Griekspoor het woensdag niet in de tweede ronde van de kwalificaties. De Noord-Hollander verloor in drie sets van de Brit Liam Broady: 4-6, 7-6 (2) en 2-6.

Griekspoor moet daardoor nog wachten op zijn debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam-toernooi. Hij strandde voorheen ook telkens in de kwalificaties van de Australian Open, Roland Garros en US Open.

Kiki Bertens en Robin Haase zijn als enige Nederlanders rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van Wimbledon, dat komende maandag van start gaat en twee weken duurt.