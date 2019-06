Arantxa Rus, Richèl Hogenkamp en Lesley Kerkhove hebben zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van de kwalificaties van Wimbledon. Bibiane Schoofs strandde ondanks een matchpoint in de eerste ronde op het Londense gras.

De 28-jarige Rus rekende in haar eerste partij in de kwalificaties af met de zeven jaar jongere Magdalena Frech: 6-4 en 6-2. De Nederlandse, als 26e geplaatst, staat op de wereldranglijst negentig plaatsen hoger dan de Poolse (136e om 226e).

Rus stond vier keer in het hoofdtoernooi van Wimbledon. In 2012 bereikte ze de derde ronde op het derde Grand Slam-toernooi van het jaar. Vorig jaar strandde ze in de eerste ronde.

De 27-jarige Hogenkamp (WTA-176) won dinsdagavond in twee sets van de drie jaar jongere Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA-178): 6-4 en 6-2.

Hogenkamp hoopt zich voor de derde keer te plaatsen voor het hoofdtoernooi in Londen. In 2015 reikte ze tot de tweede ronde en in 2017 verloor ze in de eerste ronde.

Kerkhove (WTA-203) stond ook maar zes games af in de eerste ronde. De 27-jarige Zeeuwse, die nog nooit in het hoofdtoernooi van Wimbledon stond, versloeg de Chinese Fang Ying Xun (WTA-184) met 6-3 en 6-3.

Bibiane Schoofs. (Foto: Pro Shots)

Schoofs strandt ondanks matchpoint

Schoofs (WTA-159) trok na een spannende partij van ruim twee uur aan het kortste eind tegen Lauren Davis: 6-1, 6-7 (3) en 4-6.

De 31-jarige Nederlandse leidde in de tweede set met 5-2 en kreeg op 5-4 zelfs een matchpoint op haar eigen service, maar Davis sloeg dat weg en won even later de tiebreak. In het derde bedrijf trok de Amerikaanse nummer 96 van de wereld dankzij een break op 5-4 aan het langste eind.

Een tennisster moet drie kwalificatierondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Kiki Bertens is als nummer vier van de wereld vanzelfsprekend rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Wimbledon begint maandag en duurt tot en met zondag 14 juli.