Kiki Bertens heeft zich dinsdag geplaatst voor de derde ronde van het grastoernooi van Eastbourne. De Nederlandse won in de tweede ronde eenvoudig in twee sets van de Kazakse Yulia Putintseva: 6-4 en 6-1.

Bertens begon nog een beetje stroef aan de partij tegen de nummer 39 van de wereld doordat ze meteen een break voorsprong inleverde, maar na de tweede break stelde ze alsnog de winst van de eerste set veilig.

De Wateringse denderde in de tweede set in een razend tempo door. Ze nam meteen een comfortabele 4-0-voorsprong, had het daarna nog wel even een paar games lastig, maar klaarde de klus bij 5-1 op overtuigende wijze.

Putintseva had vorige week in Birmingham nog gewonnen van Naomi Osaka, die daardoor een paar dagen later door de uiteindelijke winnares Ashleigh Barty werd afgelost als nummer één van de wereld.

Teleurstelling bij Yulia Putintseva. (Foto: ANP)

Eerste wedstrijd sinds Rosmalen

Het was voor Bertens de eerste wedstrijd sinds de verloren finale van ruim een week geleden tegen de Amerikaanse Alison Riske in Rosmalen. Ze liep in die partij een liesblessure op, maar die blijkt dus mee te vallen.

Bertens, die in de eerste ronde een bye had, neemt het in de derde ronde op tegen de Duitse Anna-Lena Friedsam, die verrassend in twee sets te sterk was voor de Estse Anett Kontaveit: 6-3 en 6-4.

De nummer vier van de wereld presteert nu al beter dan een jaar geleden in Eastbourne. Ze werd toen na eveneens een bye in de eerste ronde meteen uitgeschakeld in de tweede ronde door de Roemeense Mihaela Buzarnescu.

Bertens is in voorbereiding op Wimbledon, het derde Grand Slam-toernooi van het jaar, waarop ze vorig jaar knap reikte tot de kwartfinales (nederlaag tegen de Duitse Julia Görges).