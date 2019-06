Rafael Nadal is het niet eens met de manier waarop de reekshoofden worden aangewezen op Wimbledon. Het toernooi is de enige Grand Slam dat bij de plaatsing niet de wereldranglijst volgt, maar rekening houdt met de eerdere prestaties van spelers op gras.

"Wat me niet correct lijkt, is dat enkel Wimbledon dit doet", zegt Nadal, die achter Novak Djokovic (eerste) en Roger Federer (tweede) als derde is geplaatst, terwijl hij de tweede plaats bezet op de wereldranglijst.

"Het gaat niet alleen om mijn geval. Het is al vaak voorgekomen dat bepaalde spelers een statuur hebben verworven, omdat ze het hele jaar door op alle ondergronden goed gespeeld hebben. Maar op Wimbledon respecteren ze dat statuur niet en krijgen die spelers lastigere lotingen."

Federer, die derde staat op de wereldranglijst, is hoger geplaatst dan Nadal, omdat hij afgelopen zondag nog voor alweer de tiende keer de eindzege pakte op het prestigieuze grastoernooi van Halle.

Doordat Nadal als derde is geplaatst, kan hij bij de loting, die deze week wordt verricht, in het schema van Djokovic terechtkomen en hem in plaats van de finale dus al treffen in de halve finales.

Rafael Nadal tijdens een training op de grasbanen van zijn eigen trainingscomplex in Mallorca. (Foto: ANP)

Nadal komt tot Wimbledon niet meer in actie

Nadal heeft al een paar weken geen wedstrijd meer gespeeld. Hij gaf na zijn twaalfde titel op het gravel van Roland Garros de voorkeur aan een rustperiode en zal in aanloop naar Wimbledon niet meer in actie komen.

"Iedereen weet dat ik me ook op gras geweldig voel. Ik kan alleen gewoon niet zo veel toernooien meer spelen per jaar zoals bijvoorbeeld tien jaar geleden. Dus kom ik tot Wimbledon niet meer in actie", vertelt hij.

Nadal jaagt op zijn derde eindoverwinning op Wimbledon. Hij was in 2008 (heroïsche finale tegen Federer) en in 2010 (finale tegen Tomas Berdych) de beste op de All England Lawn Tennis Club.

Wimbledon begint volgende week maandag. Deze week staan de kwalificaties op het programma. Tallon Griekspoor is nog in de race voor een plek in het hoofdtoernooi.