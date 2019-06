Tallon Griekspoor heeft maandag de tweede ronde bereikt van de kwalificaties van Wimbledon.

De nummer 201 van de wereld won op het gras in Londen in drie sets van de Argentijn Pedro Cachin: 6-2, 6-7 (5) en 6-3.

Griekspoor treft in de tweede ronde de Brit Liam Broady, die in twee sets te sterk was voor de Slovaak Andrej Martin.

De 22-jarige Haarlemmer moet in totaal drie partijen winnen om voor het eerst in zijn loopbaan het hoofdtoernooi te halen van Wimbledon.

Griekspoor deed nog nooit mee aan Grand Slam-toernooi

Griekspoor deed nog nooit mee aan een Grand Slam-toernooi. Hij werd op de Australian Open, Roland Garros en US Open telkens uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificaties.

Thiemo de Bakker strandde later op maandag in de eerste ronde van de kwalificaties van Wimbledon. De Hagenaar verloor in twee sets van de Oostenrijker Dennis Novak: 4-6 en 3-6.

Met Robin Haase heeft één Nederlander zich rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. De kopman van het Nederlandse tennis bezet op dit moment de 'veilige' 73e plaats op de wereldranglijst.