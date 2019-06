Ashleigh Barty heeft zich een week voor Wimbledon geblesseerd afgemeld voor het grastoernooi van Eastbourne. De kersverse nummer één van de wereld kampt met een kwetsuur aan haar rechterarm.

De 23-jarige Barty stond zondag nog in de finale van het toernooi in Birmingham. De Australische versloeg de Duitse Julia Görges in twee sets en nam zo de nummer één-positie over van de Japanse Naomi Osaka.

"Dit is een armblessure waar ik al mee te maken heb sinds ik zestien jaar ben", vertelt Barty, die in Birmingham haar derde titel van 2019 veroverde. "We weten hoe we ermee om moeten gaan en ik denk ook dat ik fit genoeg ben voor Wimbledon, maar het is wel belangrijk om het direct goed te behandelen."

Barty is bezig aan een ijzersterk jaar. De aanvoerder van de wereldranglijst, die 2018 afsloot als mondiale nummer vijftien, won in maart al het sterk bezette hardcourttoernooi van Miami en schreef begin deze maand Roland Garros op haar naam.

Vorig jaar reikte Barty nog tot de kwartfinales in Eastbourne. Ze zal daardoor de nodige punten voor de WTA-ranking verliezen.

Ashleigh Barty won in Birmingham haar derde WTA-titel van het jaar. (Foto: Pro Shots)

Bertens doet wel mee in Eastbourne

De dertigjarige Görges zal net als Barty schitteren door afwezigheid op het Engelse gras. De Duitse, die vorig jaar tot de halve finales reikte op Wimbledon, is ziek.

Kiki Bertens geeft wel acte de présence in Eastbourne, dat als belangrijkste voorbereidingstoernooi voor Wimbledon geldt. De als derde geplaatste Westlandse heeft een bye in de eerste ronde en neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaanse Danielle Collins of Yulia Putintseva uit Kazachstan.

De 27-jarige Bertens, die eerder deze maand de finale van het grastoernooi in Rosmalen verloor van de Amerikaanse Alison Riske, werd vorig jaar in Eastbourne in de tweede ronde uitgeschakeld.

Wimbledon begint maandag 1 juli en duurt tot en met zondag 14 juli. Angelique Kerber won het Grand Slam-toernooi op gras vorig jaar, terwijl Bertens in 2018 voor het eerst in haar loopbaan tot de kwartfinales reikte in Londen.