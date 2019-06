Marcos Baghdatis zet na Wimbledon een punt achter zijn loopbaan. De 34-jarige Cyprioot, die op het hoogtepunt van zijn loopbaan de nummer acht van de wereld was, heeft van de organisatie een wildcard gekregen voor het Grand Slam-toernooi op gras.

"Ik ben heel dankbaar dat ik zo de kans krijg om vaarwel te zeggen tegen de sport waar ik zo gek op ben", schrijft Baghdatis maandag in een verklaring. "Het was geen makkelijke beslissing voor me. Vooral op fysiek vlak bleek het een moeilijke opgave om terug te keren op het niveau waar ik vind dat ik thuishoor."

"Mentaal zat het wel goed, maar mijn lichaam werkte niet mee. Vooral de laatste twee jaar waren heel moeilijk voor mij door de vele blessures. Ook al zeg ik nu vaarwel tegen mijn loopbaan als tennisser, ik kijk heel erg uit naar de volgende stap in mijn leven."

Baghdatis begon zijn loopbaan in 2003 en veroverde drie jaar later op het hardcourt van Peking zijn eerste ATP-titel. Daar kwamen daarna nog maar drie toernooizeges bij (Zagreb in 2007, Stockholm in 2009 en Sydney in 2010).

Marcos Baghdatis (links) en Roger Federer na de Australian Open-finale van 2006. (Foto: ANP)

Baghdatis boekt in 2006 belangrijke successen

In 2006 kende Baghdatis het beste jaar uit zijn loopbaan. Hij zorgde voor een verrassing door als ongeplaatste speler de finale van de Australian Open te bereiken, waarin hij in vier sets van Roger Federer verloor.

Enkele maanden later voegde hij zich bij de laatste vier op Wimbledon, maar Rafael Nadal voorkwam dat Baghdatis voor de tweede keer dat jaar in de finale van een Grand Slam stond. Op Roland Garros (achtste finales in 2007) en de US Open (tweede ronde) wist Baghdatis nooit zo ver te komen.

Het laatste toernooi uit zijn loopbaan begint op maandag 1 juli. Novak Djokovic pakte vorig jaar de eindzege op Wimbledon.