Andy Murray heeft zondag na zijn historische dubbelzege op Queen's de deur geopend voor een terugkeer in het enkelspel op de US Open. De Schot, die afgelopen week op het Londense gras zijn rentree maakte na een slepende heupblessure, ziet deelname aan het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar als een serieuze optie.

"Het zou leuk zijn om op de US Open te spelen, maar ik blijf alles op mijn eigen tempo doen. Het is ook niet erg als het niet lukt. Ik haal al heel veel plezier uit het winnen van een eersterondepartij in het dubbelspel", zei Murray zondag na zijn toernooizege met Feliciano López op Queen's.

"Dat geeft voor mij genoeg voldoening. Hopelijk blijf ik stappen vooruit zetten. Het is allemaal al heel snel gegaan, maar er zijn op fysiek vlak nog wel een paar punten waar ik op moet verbeteren."

De 32-jarige Murray kwam op Queen's voor het eerst in actie sinds de Australian Open in januari. Na dat Grand Slam-toernooi onderging de voormalige nummer één van de wereld een zware operatie aan zijn gekwetste heup en hield hij er rekening mee dat hij nooit meer in actie zou komen, maar dat bleek een te negatieve insteek.

Murray en López met de trofee op Queen's. (Foto: Pro Shots)

'Twee maanden geleden dacht ik hier niet aan'

Na de ingreep verdween de pijn in zijn heup en kon hij op Queen's zijn rentree maken in het dubbelspel. Dat Murray zijn eerste toernooi in vijf maanden tijd ook direct zou winnen, had hij niet voor mogelijk gehouden.

"Ik heb een toernooi gewonnen met een metalen heup", benadrukte de trotse Schot, die volgende week met Pierre-Hugues Herbert gaat dubbelen op Wimbledon. "Deze titel is om veel redenen specialer voor mij dan een hoop toernooizeges die ik in het enkelspel heb geboekt. Het is heel gaaf dat me gelukt is hier te winnen."

"Twee maanden geleden dacht ik hier echt niet aan. Ik was al heel erg blij dat ik eindelijk geen pijn meer had en van het leven kon gaan genieten. Dan heb ik het echt over de normale dingen in het dagelijks leven. Dit is daarom heel erg speciaal."

Als Murray eind augustus in het enkelspel meedoet aan de US Open, wordt het zijn veertiende deelname aan het Grand Slam-toernooi dat hij in 2012 won. Zijn laatste titel in het enkelspel dateert van 2017, toen de drievoudig Grand Slam-winnaar het hardcourttoernooi van Dubai op zijn naam schreef.