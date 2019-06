Ashleigh Barty heeft zondag de eerste plek op de wereldranglijst veroverd. De 23-jarige tennisster lost Naomi Osaka af door haar toernooizege in Birmingham.

Barty rekende in de finale van het Engelse grastoernooi in twee sets af met de Duitse Julia Görges: 6-3 en 7-5.

De Australische was aan het eind van vorig seizoen nog de nummer vijftien van de wereld en eind 2016 was ze, door een kort afscheid van de sport, zelfs de mondiale nummer 325. Ze veroverde eerder deze maand op Roland Garros haar eerste Grand Slam-titel en steeg daardoor van de achtste naar de tweede plek op de wereldranglijst.

Barty is pas de tweede Australische die zich de mondiale nummer één mag noemen in het vrouwentennis sinds de huidige ranglijst in 1975 werd ingevoerd. Evonne Goolagong Cawley stond in 1976 twee weken op de eerste plek.

Osaka nam eind januari na het winnen van de Australian Open de eerste plek over van Simona Halep. De 21-jarige tennisster, die deze week in Birmingham al in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Yulia Putintseva, stond de afgelopen 21 weken onafgebroken bovenaan de wereldranglijst. Ze werd de eerste Japanse tennisser die de eerste plek bereikte.

Kiki Bertens zal maandag nog steeds vierde staan op de mondiale ranking. De Nederlandse kwam deze week niet in actie en speelt volgende week op het gras in Eastbourne in voorbereiding op Wimbledon (1-14 juli).

Ashleigh Barty en Julia Görges poseren voor de finale in Birmingham. (Foto: Pro Shots)

Barty boekt zesde toernooizege

Barty had zondag in haar vierde finale van 2019 en de tiende finale uit haar carrière genoeg aan één break om de eerste set te winnen.

In de tweede set kwam Görges direct op een 3-0-voorsprong, maar de dertigjarige Duitse zag Barty terugkomen tot 3-3. Görges kreeg op 5-4 op de service van haar tegenstander een setpunt, maar dat wist ze niet te benutten.

Barty sloeg een game later wel toe in de opslaggame van de nummer negentien van de wereld en ze maakte de partij af met een servicegame op love. De Australische, die in de hele partij negen aces sloeg, veroverde zo de zesde toernooizege uit haar loopbaan.