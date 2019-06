Roger Federer heeft zondag voor de tiende keer de titel op het ATP-toernooi van Halle veroverd. De Zwitser was in de finale op het Duitse gras in twee sets te sterk voor David Goffin: 7-6 (2) en 6-1.

De 37-jarige Federer won het toernooi in Halle ook in 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 en 2017. In 2010, 2012 en 2018 was hij verliezend finalist.

Voor Federer was het de 102e ATP-eindzege in zijn loopbaan. Daarmee is hij nog maar zeven titels verwijderd van het record van Jimmy Connors. De Amerikaan dreigt ook zijn record van aantal gewonnen graspartijen (185) kwijt te raken aan de Zwitser, die nu op 181 graszeges staat.

Federer speelt het ATP-toernooi in Halle traditioneel ter voorbereiding op Wimbledon. Vanaf 1 juli gaat de Zwitser op jacht naar zijn negende titel in op het 'heilige gras'. Hij pakte al vijf keer in één jaar de titel in zowel Halle als Londen.

Ook David Goffin kon Roger Federer niet stoppen in Halle. (Foto: Pro Shots)

Goffin krijgt kansen in eerste set

In de eerste set van de finale behielden beide spelers zondag al hun servicegames. Bij Federer ging dat iets moeizamer dan bij Goffin. Zo leidden enkele slordige onnodige fouten van de Zwitser in de vijfde game tot drie breekpunten voor de Belg. Federer werkte ze echter allemaal weg en haalde met veel moeite zijn opslagbeurt toch binnen.

Waren de twee de hele eerste set aan elkaar gewaagd, in de tiebreak was Federer oppermachtig. Een tussensprintje van 2-1 naar 5-1 was genoeg voor de nummer drie van de wereld, die de tiebreak uiteindelijk met 7-2 won.

In de eerste game van de tweede set kreeg Federer zijn eerste breekpunten op de service van de 28-jarige Goffin. Het eerste werd nog weggewerkt door de Belg, die vervolgens met twee dubbele fouten op rij de game alsnog aan de Zwitser schonk.

Het verzet van Goffin was daarna gebroken. Met nog een break in de vijfde game breidde Federer zijn voordeel uit, waarna hij het in de zevende game op de service van de Belg afmaakte.

Lopez wint in Queen's

Ook het grastoernooi van Queen's werd gewonnen door een 37-jarige tennisser. Feliciano López rekende in de finale in Londen af met de drie jaar jongere Fransman Gilles Simon: 6-2, 6-7 (4) en 7-6 (2).

López, met een wildcard toegelaten, was in 2017 ook al een keer de beste bij het toernooi van Queen's. Van de zeven toernooizeges van de Spanjaard won hij er vier op gras.

Feliciano López. (Foto: Pro Shots)