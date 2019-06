Andy Murray speelt zondag aan de zijde van Feliciano López de finale van het dubbelspel op het grastoernooi van Queen's. De van een heupoperatie herstelde Brit heeft daarmee zijn eigen verwachtingen al ruimschoots overtroffen.

"Ik had totaal geen hoge verwachtingen. Deze finaleplaats is meer dan ik vooraf had durven denken", zei de 32-jarige Murray nadat hij en de vijf jaar oudere López in de halve finale het als derde geplaatste duo John Peers/Henri Kontinen in drie sets versloegen.

"We hadden vanaf de eerste ronde een pittige loting, met een partij tegen het als eerste geplaatste duo, terwijl ik nog nooit samen met Feliciano heb gespeeld. Elke wedstrijd gaat het echter een beetje beter."

Murray, die vijf keer de beste was in het enkelspel op Queen's, keerde in Londen terug op de tennisbaan nadat hij sinds de Australian Open vijf maanden aan de kant stond door een slepende heupblessure. De Schot stelt geen enkele last meer te hebben van die kwetsuur.

"Ik ben volledig pijnvrij en voel me fit. Hoewel, mijn rug is een beetje stijf", zei Murray met een glimlach. "In het dubbelspel moet je vaker gebukt staan en dat is mijn rug niet gewend. De heup voel ik echter totaal niet, dat is geweldig."

In de finale van het dubbelspel op Queen's neemt Murray het zondag met López op tegen de Brit Joe Salisbury en de Amerikaan Rajeev Ram. De partij begint rond 16.00 uur.

Andy Murray met zijn dubbelpartner Feliciano López (links). (Foto: Pro Shots)