Roger Federer heeft zaterdag voor de dertiende keer in zijn loopbaan de finale van het grastoernooi in het Duitse Halle bereikt. De Zwitser kende in zijn halve eindstrijd weinig problemen met Pierre-Hugues Herbert. Op Queen's bereikte Andy Murray de finale van het dubbelspel.

De 37-jarige Federer gaf geen enkel breakpoint weg en trok na iets meer dan een uur aan het langste eind tegen de negen jaar jongere Fransman: 6-3 en 6-3. Herbert, die de 43e positie op de wereldranglijst bezet, kwam voor deze editie nooit verder dan de achtste finales in Halle.

Federer mag op zijn beurt gaan strijden voor zijn tiende titel op het Duitse gras. De nummer drie van de plaatsingslijst won het toernooi in 2003 voor de eerste keer en toonde zich ook in 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 en 2017 de sterkste.

Voor Federer is het al zijn vierde finaleplek van dit jaar op een ATP-toernooi. Hij won in februari het hardcourttoernooi in Dubai - zijn honderdste titel - en schreef in maart het Masters-toernooi van Miami op zijn naam. Op Indian Wells dolf de routinier in de eindstrijd het onderspit tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.

Federer gaat op voor zijn tiende titel in Halle. (Foto: ANP)

Federer tegen Goffin in finale

In de finale van het grastoernooi in Halle wacht Federer zondag een krachtmeting met de Belg David Goffin, die in de halve eindstrijd afrekende met de Italiaan Matteo Berrettini: 7-6 (4) en 6-3.

De 28-jarige Goffin deed in zijn loopbaan twee keer eerder mee in Halle, waar hij in 2016 tot de kwartfinales reikte. De huidige nummer 33 van de wereld werd drie jaar geleden in die fase van het toernooi uitgeschakeld door Federer.

Het toernooi van Halle is voor Federer zijn eerste optreden van het jaar op zijn favoriete ondergrond gras en ook zijn laatste in aanloop naar Wimbledon, dat op maandag 1 juli van start gaat. Hij won het Grand Slam-toernooi al acht keer en in 2017 voor het laatst.

Federer stond twaalf keer eerder in de finale in Halle. (Foto: VI Images)

Murray in dubbelspel naar finale Queen's

Op het toernooi van Queen's bereikte Murray met Feliciano López de finale in het dubbelspel. De Schot en de Spanjaard kwamen zaterdag twee keer in actie in Londen en trokken net zo vaak aan het langste eind. López speelde voor de twee dubbelpartijen zelfs nog een wedstrijd in het enkelspel tegen Felix Auger-Aliassime, die hij eveneens won.

Murray en Lopez bereikten eerst de halve eindstrijd door Daniel Evans en Ken Skupski te verslaan in de vrijdag afgebroken wedstrijd (6-4 en 7-6 (3)). In de halve finales waren ze vervolgens na een uur en 44 minuten te sterk voor Henri Kontinen en John Peers: 7-5,6-7 (5) en 10-7.

De 32-jarige Murray speelt op Queen's zijn eerste toernooi sinds de Australian Open begin dit jaar. Hij onderging na het Grand Slam-toernooi een zware heupoperatie en vreesde niet meer in actie te kunnen komen, maar is nu dus weer terug.

Hoewel de kans groot is dat de drievoudig Grand Slam-winnaar op termijn ook zijn rentree gaat maken in het enkelspel, is daar voorlopig geen sprake van. Murray doet op Wimbledon alleen mee in het dubbelspel en zal dan een duo vormen met de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

In de finale van het dubbelspel op Queen's neemt Murray het zondag met López op tegen de Brit Joe Salisbury en de Amerikaan Rajeev Ram. Die partij begint rond 16.00 uur.