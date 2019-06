Roger Federer heeft vrijdag op moeizame wijze de halve finales van het ATP-toernooi in Halle bereikt. De Zwitser rekende bij de laatste acht in drie sets af met de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

De 37-jarige Federer zette de zes jaar jongere Bautista Agut met 6-3, 4-6 en 6-4 opzij. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar besliste de partij op het Duitse gras na bijna twee uur op zijn eerste matchpoint.

Federer begon de partij met een break en trok de eerste set eenvoudig naar zich toe. Op eigen service stond hij slechts twee punten af. Bautista Agut raakte niet van slag door het setverlies en pakte dankzij een vroege break de tweede set.

In de beslissende set kon Bautista Agut lange tijd gelijke tred houden met Federer, maar in de tiende game ging het mis voor de mondiale nummer twintig. Hij leverde zijn service in en verloor zo de wedstrijd.

Roberto Bautista Agut maakte het Roger Federer bijzonder lastig. (Foto: ANP)

Federer dicht bij tiende titel in Halle

Federer is nog twee zeges verwijderd van zijn tiende titel in Halle. De nummer drie van de wereld won het toernooi eerder van 2003 tot en met 2006, in 2008, van 2013 tot en met 2015 en in 2017.

Bij de laatste vier staat Federer tegenover de Fransman Pierre-Hugues Herbert, die titelverdediger Borna Coric uit Kroatië na de eerste set zag opgeven. Coric zorgde vorig jaar in de finale voor een flinke verrassing door Federer te verslaan.

In de andere halve eindstrijd neemt de Belg David Goffin het op tegen de Italiaan Matteo Berrettini. Goffin verraste publieksfavoriet Alexander Zverev met 3-6, 6-1 en 7-6 (3) en Berrettini versloeg de Rus Karen Khachanov met 6-2 en 7-6 (4).

Ashleigh Barty verdringt Naomi Osaka van de eerste plek als ze de titel in Birmingham pakt. (Foto: Pro Shots)

Barty twee zeges verwijderd van nummer één-positie

Bij het WTA-toernooi van Birmingham haalde Ashleigh Barty de halve finales. De winnares van Roland Garros is nu nog twee overwinningen verwijderd van de eerste plek op de wereldranglijst.

Als de 23-jarige Barty het grastoernooi in Birmingham wint, verdringt ze Naomi Osaka van de koppositie op de WTA-ranking. De Japanse werd in de Britse stad verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde.

Barty klopte in de kwartfinales de 39-jarige Venus Williams met 6-4 en 6-3. De Australische stuit in haar volgende partij op Barbora Strýcová uit Tsjechië. In de andere halve finale treft Petra Martic uit Kroatië de Duitse Julia Görges.