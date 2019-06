De succesvolle rentree van Andy Murray in het dubbelspel op Queen's krijgt een vervolg op Wimbledon. De Schot gaat op het Grand Slam-toernooi een koppel vormen met de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

Murray boekte donderdag aan de zijde van Feliciano Lopez zijn eerste zege, sinds hij vijf maanden geleden aan zijn heup werd geopereerd. Zij waren in de eerste ronde te sterk voor Juan Sebastian Cabal en Robert Farah uit Colombia: 7-6 (5) en 6-3.

De voormalig nummer één van de wereld liet zich na de Australian Open opereren aan zijn heup, waar hij al anderhalf jaar last van had. Murray vreesde voor het einde van zijn loopbaan, maar staat dus alweer op de baan.

"Het voelde geweldig, ik heb er echt van genoten", zei Murray na zijn dubbelpartij tegen de BBC. "Ik bewoog aanvankelijk wat traag, maar het ging beter naarmate de wedstrijd vorderde."

De olympisch kampioen van 2012 stelde bovendien dat hij zijn eerste partij pijnvrij is doorgekomen. "Ik voel geen pijn in mijn heup, totaal niet. Ik ga nu door en kijken hoe het loopt, maar ik ben optimistisch gestemd over de toekomst."

Murray bewoog in zijn rentree pijnvrij op de baan. (Foto: Pro Shots)

'Prijs me gelukkig dat ik weer kan spelen'

Murray is zo tevreden over zijn rentree, dat hij het aandurft om vanaf 1 juli op het 'heilige gras' van Wimbledon te verschijnen. Dat gaat hij doen met de Fransman Herbert, de mondiale nummer 23 in het dubbelspel. Hij krijgt daarvoor een wildcard van de organisatie.

"Pierre-Hugues wilde zich in eerste instantie op het enkelspel richten, maar hij heeft er zin in om met mij te dubbelen op Wimbledon. Dus dat is nu het plan", legde Murray uit.

In de dagen voor zijn rentree omschreef de Schot de operatie als 'levensveranderend'. "Ik prijs me gelukkig dat ik weer kan spelen", zei hij donderdag na zijn eerste partij. "Ik voelde me voor de wedstrijd nog erg relaxed, maar toen we de baan opkwamen begon ik steeds nerveuzer te worden. Je wil vlinders in je buik voelen en daar was sprake van."

Over een rentree in het enkelspel wilde Murray nog niet speculeren. Hij gaf eerder aan dat dat wel in de planning lag. "Ik heb nog geen idee hoe lang het duurt voor ik weer op een bepaald niveau zit. Hopelijk niet te lang."

In de volgende ronde stuiten Murray en Lopez op de Britten Daniel Evans en Ken Skupski of het talentvolle koppel Alex de Minaur/Felix Auger-Aliassime.