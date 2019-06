Andy Murray heeft donderdag een succesvolle rentree gevierd op de tennisbaan. De Brit won met Feliciano López de eerste ronde van het dubbelspel op Queen's. In Halle bereikte Roger Federer met de nodige moeite de kwartfinales.

Murray onderging vijf maanden geleden een operatie aan zijn heup. Door de zwaarte van de operatie sprak hij hardop het vermoeden uit dat zijn loopbaan wel eens voorbij zou kunnen zijn.

Vijf maanden later stond de voormalig nummer één van de wereld in het enkelspel op het centercourt van Queen's. Met López aan zijn zijde was hij in de eerste ronde te sterk voor Juan Sebastián Cabal en Robert Farah uit Colombia. Het als eerste geplaatste koppel sneuvelde met 7-6 (5) en 6-3.

De kans is groot dat Murray binnen afzienbare tijd ook terugkeert in het enkelspel. Hij kiest er voorlopig echter voor om te blijven dubbelen, om een goede basis te leggen. Op Wimbledon zal hij alleen dubbelen.

Roger Federer rekende in drie sets af met Jo-Wilfried Tsonga. (Foto: Pro Shots)

Federer moeizaam langs Tsonga

Federer, de nummer één van de plaatsingslijst in Halle, had twee uur en een kwartier nodig om af te rekenen met de Fransman Jo-Wilfried Tsonga, die met een wildcard was toegelaten tot het toernooi: 7-6 (5), 4-6 en 7-5.

Om de halve finales te bereiken, moet Federer winnen van de Spanjaard Roberto Bautista Agut. De nummer zeven van de plaatsingslijst won in twee sets van de Fransman Richard Gasquet: 6-1 en 6-4.

Federer aast op het Duitse gras op zijn tiende eindzege. Vorig jaar verloor hij verrassend de finale van de Kroaat Borna Coric.

Naomi Osaka ging in Birmingham al vroeg ten onder. (Foto: Pro Shots)

Osaka zet eerste plaats op het spel

Naomi Osaka sneuvelde in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Birmingham. De Japanse ging in twee sets ten onder tegen Yulia Putintseva: 6-2 en 6-3.

Door haar vroege nederlaag staat de eerste plek op de WTA-ranking van Osaka stevig onder druk. Ashleigh Barty kan bij bij toernooiwinst in Birmingham die plek overnemen.

De Australische, onlangs nog winnares van Roland Garros, wist zich wel te plaatsen voor de kwartfinales. Ze was Jennifer Brady uit de Verenigde Staten in twee sets de baas: 6-3 en 6-1.